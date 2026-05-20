باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۱،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۵۱۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۵،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیمت ها دقیقا یه صفرش اضافه
حسن
۱۷:۵۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
کسی نیست جلوی این بی در و پیکری رو بگیره کی خوابه
ناشناس
۱۷:۳۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دیگه خواب ماشین صفر هم نمیشه دید..،.
لااقل نت رو وصل کنید...
ناشناس
۱۷:۲۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مفت .. همه جا جهان طرف ماشین میسازه برای مردمش به قمیت متاسب بفروش بره تازه با خدمات پیشرفته متاسفانه ایران خودرو بی کیفیت و گران اونم تازه نمی‌تونیم بخریم اره ما بردیم ..
ناشناس
۱۶:۰۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه معلم اگه ۱۰ سال نخوره؛ نخره؛ نپوشه و ماشین هم گران نشه؛ میتونه تارا بخره. همين قدر تاسف آور
