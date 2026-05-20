باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفت: از محل قرارداد ۲۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری ۱۵ دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان اضافه شده و بلافاصله پس از اقدامات فنی وارد خطوط می‌شود.

وی با بیان اینکه بعد از ۱۵ سال اتوبوس‌های ۱۸ متری ما نوسازی می‌شود گفت: ۵۱ دستگاه دیگر هم در گمرک بندرعباس هستند که به تهران خواهند رسید. با این حساب از مجموع ۲۰۰ دستگاه، ۱۰۰ دستگاه عملی می‌شود.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اظهار کرد: امروز به یاد رهبر شهید و در راستای سیاست اجرای اقدامات هوای پاک، یک دستگاه اتوبوس با نام اتوبوس خیابان کشور دوست که دکور داخل آن بر اساس حسینیه رهبر شهید ساخته شده به سمت میادین اصلی سطح شهر حرکت می‌کند تا در این محل‌ها قرار بگیرد و مردم دل نوشته‌های خود را در آن ثبت کنند. اقدامات و عملکرد مدیریت شهری در این اقدام به مردم معرفی می‌شود و مردم شاهد ویژگی‌های این اتوبوس برقی خواهند بود.

وی تصریح کرد: مقرر است تا پایان سال الباقی قرارداد اتوبوس‌های داخلی که داریم را تحویل بگیریم. با ۲۰ دستگاه اتوبوسی که فردا تحویل می‌گیریم به عدد ۷۲۰ دستگاه از تعداد ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی می‌رسیم و در برنامه داریم تا پایان سال مابقی قرارداد ۱۰۰۰ دستگاه کامل شود.

علیزاده با بیان اینکه ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین وارد شده است گفت: دو قرارداد اتوبوس بی‌آرتی ۱۸ متری داریم که از ۱۰۰ دستگاه وارد شده ۵۰ دستگاه به تهران رسیده و مابقی نیز در آستانه ترخیص از گمرک است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه قرارداد ۷۵ دستگاه اتوبوس سه کابین را منعقد کردیم، گفت: به محض اینکه قرارداد اتوبوس‌های ۱۸ متری و دوکابین به پایان برسد، واردات اتوبوس‌های سه کابین را دنبال خواهیم کرد و در خط تهرانپارس- میدان آزادی به کار برده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در ادامه در خصوص تعداد مسافری که با اتوبوس در شهر جابجا می‌شوند، بیان کرد: با شرایط فعلی و در این دوره تعداد اتوبوس را از دوره ۸۰۰ دستگاه شاغل به بالای ۲۳۰۰ دستگاه شاغل و فعال رساندیم. روزانه یک میلیون و ۵۰۰ نفر را اتوبوسرانی در شهر تهران جابجا می‌کند. با رسیدن به افقی که شهردار تهران اعلام کرد باید تعداد اتوبوس به ۱۱ هزار دستگاه است، برداشت روزانه مسافر ما هم افزایش پیدا خواهد کرد و تمام تلاش ما این است که مردم استفاده از حمل و نقل عمومی را در اولویت خودشان قرار دهند.