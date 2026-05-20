باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در نشستی با جمالو رئیس سازمان ثبت احوال کشور و معاونان این سازمان، آخرین وضعیت اجرای فرایند صدور گواهی الکترونیک انحصار وراثت را مورد بررسی قرار داد.

صدور گواهی انحصار وراثت به‌صورت الکترونیکی از سوم مرداد ۱۴۰۴ و بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرایی شده و تحولی مهم در ارائه خدمات شهروندی به شمار می‌رود. در این فرایند، با ثبت رسمی فوت متوفی، گواهی انحصار وراثت به‌صورت سیستمی و حداکثر ظرف ۲۰ روز صادر می‌شود و وراث می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه سهیم به آن دسترسی داشته باشند؛ اقدامی که علاوه بر کاهش مراجعات حضوری و حذف فرآیند‌های کاغذی، موجب افزایش سرعت، شفافیت و تسهیل دسترسی شهروندان به این خدمت شده است.

در این نشست، رئیس کمیسیون اصل نود ضمن اشاره به اهمیت این خدمت الکترونیکی، به برخی چالش‌ها و آسیب‌های موجود در اجرای آن نیز پرداخت. پژمانفر با بیان اینکه هنوز بخشی از گواهی‌ها به‌صورت کامل سیستمی صادر نمی‌شود، گفت: «سامانه سببی و نسبی هنوز به طور کامل تکمیل نشده و به همین دلیل تعداد قابل توجهی از گواهی‌ها همچنان به صورت غیرسیستمی صادر می‌شوند.»

وی همچنین به مشکلات برخی ذی‌نفعان در دریافت گواهی انحصار وراثت برای اقامه دعوا اشاره کرد و افزود: «در برخی موارد ذی‌نفعان برای دریافت گواهی با مشکل مواجه هستند و ادارات نیز امکان حل این مسئله را ندارند که لازم است بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه، سازوکار مشخصی برای آن پیش‌بینی شود.»

پژمانفر در ادامه با اشاره به روند رسیدگی به اعتراضات نیز اظهار داشت: «در برخی موارد رسیدگی به اعتراضات با کندی انجام می‌شود؛ به‌ویژه در اداراتی که در آرامستان‌ها مستقر هستند که باید برای تسریع این روند تدابیر لازم اندیشیده شود.»

در جریان این جلسه همچنین به برخی دیگر از چالش‌های اجرایی این فرایند از جمله صدور غیرسیستمی گواهی برای برخی گروه‌ها، مشکلات مربوط به تبادل اطلاعات با برخی دستگاه‌ها، مسائل مربوط به ثبت دستی اطلاعات در موارد خاص و برخی ایرادات سامانه‌ای در حوزه اصالت‌سنجی گواهی‌ها اشاره شد که مقرر شد مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به مسئله صدور کارت ملی هوشمند و تأخیر در فرآیند صدور آن اشاره کرد و بر ضرورت تسریع در انجام این فرایند تأکید نمود. وی با بیان اینکه هیچ‌گونه مانع‌تراشی از سوی دستگاه‌ها در این زمینه قابل پذیرش نیست، اظهار داشت که صدور کارت ملی باید با همکاری و هماهنگی تمامی بخش‌های ذی‌ربط با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

پژمانفر در ادامه به روند اجرای قانون صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت پرداخت و با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه در این زمینه، تصریح کرد که اجرای این طرح با وجود موفقیت‌های چشمگیر، همچنان با برخی چالش‌ها و موانع روبه‌روست. وی افزود: «خوشبختانه بخش عمده‌ای از فرایند صدور گواهی به صورت خودکار و هوشمند انجام می‌شود، اما برای بخش باقی‌مانده که قسمتی از پرونده‌ها را شامل می‌شود، باید اقدامات تکمیلی در دستور کار قرار گیرد تا این خدمت به‌صورت کامل و بدون نقص در سراسر کشور ارائه شود.»

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان ثبت احوال در مسیر تحقق این اهداف، تأکید کرد: «پیگیری‌ها و همکاری‌های بین‌دستگاهی باید تا رفع کامل نواقص ادامه یابد. در همین راستا مقرر شد در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۵ نشستی کارشناسی میان کمیسیون اصل نود و سازمان ثبت احوال برگزار شود تا گزارش جامعی از عملکرد و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینه تکمیل و بهبود فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت ارائه گردد.»