رئیس دیوان عالی کشور گفت: حضور وکلا در مرحله بدوی و تجدیدنظر باید جدی و تاثیرگذار باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، در دیدار با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و هیئت همراه با اشاره به رسالت وکلا در احقاق حق و اجرای عدالت اظهار کرد: دو مجموعه ارزشمند وکلا و کارشناسان رسمی نقشی مهم و سازنده در تحقق اهداف ترسیم شده دستگاه عدلیه از جمله تحقق عدالت قضایی دارند.

وی ادامه داد: پرونده‌هایی که وکیل در آنها حاضر است به صدور حکم منتهی و اختلاف طرفین تعیین تکلیف می‌شود و این امر نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارد.

این مقام عالی قضایی با تاکید بر این مهم که وکلا باید ملتزم به برخی مسائل از جمله حفظ شان وکالت باشند، ضرورت رعایت حرمت وکلا در مجتمع‌های قضایی را یادآور شد و افزود: اینکه وکلا و کارشناسان را دو بال فرشته عدالت می‌دانند بیانگر ضرورت همکاری و همیاری دو جانبه وکلا و کارشناسان با قضات در تحقق عدالت است، ما از حضور وکلا در جلسات وحدت رویه هیات عمومی و استفاده از نظرات کارشناسی این قشر استقبال می‌کنیم و معتقدیم این مهم یاری رسان ما در اتخاذ تدابیر گره گشا و حل چالش‌های پیش روی قوه قضائیه از جمله جلوگیری از اعاده دادرسی‌های مکرر و بی مورد خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پایان سخنان خود بر نقش موثر کانون وکلای دادگستری در خصوص پیگیری حقوقی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی و دادخواهی ملت ایران در عرصه بین الملل تاکید کرد.

در ادامه این جلسه محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به ارائه گزارشی از اهم فعالیت‌های انجام شده در کانون پرداخت و عنوان کرد: کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و مستقل، از روز‌های نخست جنگ با صدور بیانیه‌ها و مکاتبات رسمی با سازمان ملل متحد خواستار ایفای نقش موثر سازمان ملل در حفظ صلح و عدالت بین المللی شده است.

وی همچنین گزارشی اجمالی از فعالیت‌های کانون در بررسی راهکار‌های حقوقی استیفای حقوق مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم طی نشست تخصصی کانون وکلای دادگستری مرکز، آمادگی کانون وکلای دادگستری مرکز برای اعلام وکالت آسیب دیدگان جنگ تحمیلی اخیر، تشکیل ۵ کمیته فرعی برای رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل در کشور، مکاتبات با مراجع حقوقی بین المللی در خصوص جنایات جنگ، ارائه مشاوره‌های رایگان به عموم مردم در دوره جنگ تحمیلی سوئم و پس از جنگ و ... ارائه داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به هم افزایی مدیریت کانون با دولت و قوه قضاییه تصریح کرد: پذیرش وکلا بعد از تبادل لوایح و پرونده در دیوان و حضور اعضای کانون در جلسه وحدت رویه هیات عمومی نقشی مهم در تقویت سیاست‌های دستگاه قضا و افزایش رضایتمندی عموم خواهد داشت و ایجاد تعامل و هم اندیشی بین قضات و وکلا سبب پویایی عدلیه در جامعه می‌شود.

شایان ذکر است، در پایان جلسه برخی از اعضای هیات مدیره به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.