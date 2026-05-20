بی‌سیم واکی تاکی برند موتوکام MOTOCOM با تمرکز بر ارائه محصولات کاربردی و اقتصادی دارای سه مدل با نام های MC444 , MC555 , MC666 است. برخورداری این مدل‌ها از مجوز از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی به‌همراه گارانتی معتبر، خیال مصرف‌کننده را از بابت استفاده بی‌دردسر و قانونی راحت می‌سازد، موضوعی که برای کاربران حرفه‌ای و سازمانی اهمیت دوچندان دارد.

بیسیم واکی تاکی موتوکام MOTOCOM MC444

مدل MC444 را می‌توان نقطه شروعی از مسیر برند موتوکام را در بازار بیسیم‌های واکی‌تاکی بشمار آورد، دستگاهی که با تمرکز بر کاربرد روزمره و کارکرد آسان معرفی شد. از نظر طراحی ظاهری، بیسیم واکی تاکی موتوکام MOTOCOM MC444 رویکردی ساده اما هدفمند دارد. بدنه مشکی‌رنگ آن حس استحکام و کاربری صنعتی را القا می‌کند و آنتن بلند و انعطاف‌پذیرش فقط یک بخش ظاهری نیست، این آنتن نقش مستقیمی در پایداری ارتباط و بهبود کیفیت ارسال و دریافت سیگنال ایفا می‌کند. این مدل بیسیم به یک باتری لیتیومی با ظرفیت 1200 میلی‌آمپر ساعت مجهز شده است، ظرفیتی که برای استفاده‌های روزانه و شیفت‌های کاری معمول، عملکرد قابل قبولی ارائه می‌دهد. امکان شارژ از طریق پایه شارژر اختصاصی، در کنار پشتیبانی از درگاه USB، نشان می‌دهد که طراحی این دستگاه با درنظرگرفتن شرایط واقعی کاربران انجام شده است. وجود پورت USB Type C یکی از نقاط قوت کلیدی MC444 به‌شمار می‌آید. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد حتی در شرایطی که دسترسی به برق شهری وجود ندارد، مانند سفر، مأموریت‌های میدانی یا استفاده در خودرو، بیسیم را با پاوربانک یا شارژر فندکی شارژ کند. مشخصات فنی و فیزیکی بیسیم واکی تاکی موتوکام MC444 را مشاهده می نمایید:

دارای گارانتی و ضمانت

تعداد کانال قابل پشتیبانی : ۱۶ کانال

نوع باطری : لیتیومی LI-ion 1200 mA

روش های شارژ باتری : Port USB Type C - پایه شارژر رومیزی

ابعاد بدنه دستگاه : ارتفاع 115 میلیمتر و عرض 60 میلیمتر

ضخامت دستگاه : ۳۰ میلیمتر

ارتفاع آنتن : 150 میلیمتر

وزن دستگاه بهمراه باتری : ۱۷۵ گرم

بیسیم واکی تاکی موتوکام MOTOCOM MC555

مدل MC555 را می‌توان نتیجه رویکرد رو به رشد موتوکام در طراحی بیسیم‌های واکی‌تاکی دانست، محصولی که پس از تجربه موفق مدل اول، با تمرکز بیشتر بر سلیقه کاربران وارد بازار شد. بیسیم واکی تاکی موتوکام MOTOCOM MC555 با دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عرضه شده و از این نظر، استفاده از آن برای عموم افراد بدون هیچ محدودیت قانونی امکان‌پذیر است. این دستگاه زمانی معرفی شد که بازار انتظار محصولی جمع‌وجورتر و خوش‌دست‌تر از موتوکام داشت. پاسخ این انتظار، بدنه‌ای کوچک‌تر با رنگ مشکی ساده و آنتنی کوتاه بود که حمل دستگاه را آسان‌تر و ظاهر آن را برای استفاده‌های روزمره و محیط‌های شهری جذاب‌تر کرد. همین طراحی مینیمال باعث شد این مدل به‌سرعت در میان کاربرانی که به وزن و ابعاد اهمیت می‌دهند، جای خود را باز کند.

در بخش انرژی، موتوکام همچنان به باتری لیتیومی ۱۲۰۰ میلی‌آمپر وفادار مانده است؛ ظرفیتی که تعادل مناسبی میان وزن کم و زمان کارکرد قابل قبول ایجاد می‌کند. اما نقطه تمایز MC555 در نحوه شارژ آن دیده می‌شود. امکان شارژ باتری به‌صورت مستقل، در کنار استفاده از پایه شارژر رومیزی و کابل USB، انعطاف‌پذیری بیشتری را برای کاربر فراهم می‌کند و استفاده از دستگاه را در شرایط مختلف ساده‌تر می‌سازد. این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که MC555 صرفاً نسخه‌ای تکراری از مدل قبلی نیست، بلکه پاسخی دقیق‌تر به نیازهای واقعی کاربران است.

گارانتی و ضمانت

تعداد کانال قابل پشتیبانی : ۱۶ کانال

نوع باطری : لیتیومی LI-ion 1200 mA

روش های شارژ باتری : Port USB Android - پایه شارژر رومیزی

ابعاد بدنه دستگاه : ارتفاع 114 میلیمتر و عرض 59 میلیمتر

ضخامت دستگاه : 33 میلیمتر

ارتفاع آنتن : 85 میلیمتر

وزن دستگاه بهمراه باتری : ۱80 گرم

بیسیم واکی تاکی موتوکام MOTOCOM MC666

بیسیم موتوکام MC666 چهره‌ای متفاوت از برند موتوکام است، مدلی که در آن، کارایی فنی با طراحی جسورانه ترکیب شده است. تنوع رنگ‌بندی چشمگیر بیسیم واکی تاکی موتوکام MOTOCOM MC666 شامل نارنجی، قرمز، سبز، زرد و جدید مشکی باعث شده MC666 در نگاه اول از سایر بیسیم‌های مجاز متمایز شود.

این دستگاه بی سیم یک باتری لیتیومی ۱۲۰۰ میلی‌آمپر را به‌کار می‌گیرد که پیش‌تر امتحان خود را پس داده و برای استفاده‌های مداوم روزانه عملکردی قابل اتکا ارائه می‌دهد. اما آنچه این مدل را از نظر ارتباطی در سطح بالاتری قرار می‌دهد، پشتیبانی از ۱۶ کانال در باند فرکانسی UHF است؛ قابلیتی که امکان برقراری ارتباط پایدار و هماهنگ با سایر بیسیم‌های مجاز، از جمله دیگر مدل‌های موتوکام، را فراهم می‌کند. نقطه قوت کلیدی MC666 را باید در آزادی عمل آن در شارژ دانست، این دستگاه به‌گونه‌ای طراحی شده که کاربر به یک روش برای شارژ دستگاه وابسته نباشد. شارژ از طریق پورت USB Type C، استفاده از پایه شارژر رومیزی، پاوربانک یا حتی شارژر فندکی خودرو، همگی گزینه‌هایی هستند که MC666 را به همراهی مناسب برای همه شرایط از محیط‌های شهری گرفته تا سفر و فعالیت‌های میدانی تبدیل می‌کند:

گارانتی و ضمانت

تعداد کانال قابل پشتیبانی : ۱۶ کانال

نوع باطری : لیتیومی LI-ion 1200 mA

روش های شارژ باتری : Port USB Type C - پایه شارژر رومیزی

ابعاد بدنه دستگاه : ارتفاع 110 میلیمتر و عرض 55 میلیمتر

ضخامت دستگاه : 35 میلیمتر

ارتفاع آنتن : 115 میلیمتر

وزن دستگاه بهمراه باتری : ۱80 گرم

خرید و قیمت بیسیم واکی تاکی موتوکام MOTOCOM

مرکز تخصصی Ott، دارنده مجوز خرید و فروش انواع بی‌سیم‌های واکی تاکی مجاز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عرضه کننده انواع مدل های بیسیم واکی تاکی مجاز از جمله مدل‌های MC444،MC555 وMC666 از برند موتوکام. تمرکز Ott بر عرضه تخصصی بیسیم‌های موتوکام، باعث شده این مرکز تخصصی به یکی از مراجع اصلی این برند در ایران تبدیل شود. فروشگاه اینترنتی بیسیم Ott با برخورداری از نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت امن بانک ملت، بستر خریدی امن را برای مشتریان فراهم کرده است. جهت اطلاع دقیق از قیمت‌ها، تفاوت مدل‌ها یا دریافت راهنمایی پیش از خرید، با کارشناسان فنی و فروش تماس حاصل نموده یا به وب سایت مراجعه نمایید ...

تلفن تماس: ۶۶۳۸۴۰۲۲-۰۲۱

وب سایت: www.ott-co.com