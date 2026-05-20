باشگاه خبرنگاران جوان - علی خندانی، با اشاره به اینکه بعد از چندین سال گذشته در سال ۱۴۰۵ شاهد افزایش سالانه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هستیم، اظهار کرد: تعرفه‌های جدید دفاتر اسناد رسمی با موافقت رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

وی گفت: ابلاغ تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بعد از ۵۰ سال از تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر بود هر ۴ سال یکبار تعرفه تغییر پیدا کند با اصلاحی که در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اتفاق افتاد این موضوع به سالی یکبار تغییر کرد.

خندانی افزود: افزایش تعرفه‌های جدید دفاتر اسناد رسمی هر سال معادل با شرایط اقتصادی و تورم اعلامی بانک مرکزی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد. در اصلاح آیین نامه شاهد زحمات مجموعه مدیریتی سازمان ثبت بودیم که با تلاش ایشان اصلاح آیین نامه به سالی یکبار افزایش حق التحریر اتفاق افتاد.

وی در ادامه عنوان کرد: در طول چندین سال گذشته امسال شاهد افزایش سالانه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هستیم، اما هر چند با توجه به شرایط کشور ناشی از جنگ تحمیلی با تاریخ مقرر فاصله داشت، اما سازمان ثبت در تاریخ مقرر، افزایش حق التحریر را به قوه قضاییه ابلاغ کرد و پس از طی مراحلی در شورای تعرفه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ریاست قوه بررسی لازم را انجام دادند موضوع به تعویق افتاد. هر چند با تمام مسایل و مشکلات از طریق ریاست قوه و شورای تعرفه گذاری و پیگیری رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی محقق شد.

خندانی تصریح کرد: افزایش تعرفه اعلامی ابتدا درصدی پایین بود که با عنایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پیگیری ایشان در شورای تعرفه گذاری، میزان تعرفه افزایش یافت. این درصد محقق شده ناشی از پیگیری مجموعه ثبت بود که به نیابت از کانون‌های سردفتری، شورای عالی و تمام سردفتران تشکر و قدردانی می‌کنم. همچنین مقرر شد در سال‌های آینده نیز راس همین تاریخ هر سال افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی داشته باشیم.

منبع: مهر