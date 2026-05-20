باشگاه خبرنگاران جوان _ سعید عیسی‌پور گفت: در روز مشابه سال گذشته، تراز دریاچه به یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۲۸ سانتی‌متر رسیده بود.

وی با اشاره به گسترش سطح آبی دریاچه یادآوری کرد: وسعت کنونی دریاچه به حدود سه‌هزار و ۱۱۰ کیلومتر مربع رسیده که بیش از ۶۰ درصد از کل مساحت پنج‌هزار کیلومتر مربعی آن را شامل می‌شود.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: این در حالی است که در اوایل پاییز سال گذشته، وسعت دریاچه تنها حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع بود و اکنون افزایشی بیش از دوهزار و ۸۰۰ کیلومتر مربع را تجربه کرده است.

تراز دریاچه ۱.۵۸ متر بیشتر از ابتدای پاییز گذشته

وی همچنین از افزایش ۱.۵۸ متری تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر حجم آب موجود در دریاچه بیش از چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

۳ رودخانه اقماری متصل به پیکره دریاچه ارومیه

عیسی‌پور با اشاره به اتصال کامل برخی رودخانه‌های اقماری در دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به دریاچه، تصریح کرد: در حال حاضر رودخانه‌های نازلو، باراندوز و روضه‌چای به پیکره دریاچه متصل شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده بهبود شرایط این پهنه آبی است.

وی با ابراز خرسندی از تداوم بارندگی ها در روزهای پایانی اردیبهشت و اوایل خرداد طبق پیش بینی‌های هواشناسی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که آبیاری مزارع و باغات و همچنین استفاده از آب رودخانه‌های منتهی به دریاچه توسط کشاورزان ضرورتی ندارد و این آب‌ها می توانند به دریاچه رسیده و زمینه بهبود وضعیت آن را فراهم کنند.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه همچنین به اهمیت تأمین آب در سال جاری اشاره کرد و افزود: هر میزان آبی که امسال وارد دریاچه شود، در صورت وقوع بارش‌های مناسب پاییزی، تأثیر مثبتی بر پایداری وضعیت آن خواهد داشت.

وی از رهاسازی آب سدهای آذربایجان شرقی نیز خبر داد و اظهار کرد: آب سدهای سهند، قلعه چای و علویان با دبی‌های مختلف به سمت دریاچه سرازیر شده است.

تبخیر آب دریاچه برای اقلیم و آب و هوای مناسب تابستانی اهمیت دارد

عیسی‌پور در با اشاره به تبخیر آب در فصل تابستان گفت: اگرچه در این فصل بخشی از آب دریاچه تبخیر می‌شود اما این فرآیند برای تعدیل شرایط اقلیمی منطقه اهمیت دارد و می‌تواند به بهبود وضعیت آب‌وهوا کمک کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در برخی نقاط عمق آب به بیش از سه متر رسیده و در بسیاری مناطق نیز عمق بالای دو متر ثبت شده که این موضوع در کاهش سرعت تبخیر و حفظ حجم آب مؤثر است.