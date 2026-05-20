باشگاه خبرنگاران جوان- فرامرز امیدی، ناظر گمرکات استان کردستان از صدور مجوز تخصصی ترخیص ماشین‌آلات راهسازی و معدنی از گمرک باشماق مریوان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی، رونق پروژه‌های عمرانی و تقویت بخش معدن استان عنوان کرد.

وی با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی، معدن‌داران و ذی‌نفعان این حوزه و در نتیجه پیگیری‌های مستمر گمرکات استان، افزود: گمرک باشماق مریوان به‌عنوان گمرک تخصصی ترخیص ماشین‌آلات راهسازی و معدنی انتخاب و معرفی شد.

مدیرکل گمرک سنندج گفت: استان کردستان به‌دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده معدنی، پروژه‌های عمرانی و مسیر‌های مواصلاتی مهم، نیازمند تقویت ناوگان ماشین‌آلات تخصصی در حوزه راهسازی و معدن است و این مجوز می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: با ابلاغ این مجوز به گمرکات استان و فراهم‌شدن امکان ترخیص ماشین‌آلات تخصصی از مرز باشماق، روند تأمین تجهیزات مورد نیاز فعالان این بخش تسهیل خواهد شد و بسیاری از موانع و هزینه‌های اضافی کاهش می‌یابد.

امیدی با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی از این تصمیم عنوان کرد: این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در رونق کسب‌وکار، توسعه فعالیت‌های معدنی، تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین پایداری اشتغال در استان باشد.

وی خاطرنشان کرد: گمرکات استان آمادگی کامل برای ارائه خدمات در این حوزه به واحد‌های بزرگ و کوچک اقتصادی را دارد و فعالان این بخش می‌توانند از ظرفیت و امتیاز اختصاص‌یافته به گمرکات کردستان استفاده کنند.

ناظر گمرکات کردستان تأکید کرد: تسهیل فرآیند‌های گمرکی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین اولویت‌های گمرکات استان در راستای کمک به توسعه کردستان است.