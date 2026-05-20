فراخوان مسابقه فیلمنامه‌نویسی بنیاد سینمایی فارابی برای گرامیداشت شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب تا پایان عید قربان ۶ خرداد تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در روزهای گذشته بیش از ۲۰۰ طرح برای مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» در سامانه بنیاد سینمایی فارابی به ثبت رسیده است.

این مسابقه فیلمنامه‌نویسی، طرح‌های «درباره کودکان» یا «برای کودکان» را شامل می‌شود که با موضوع دانش‌آموزان شهید و مظلوم جنگ رمضان به‌ویژه دانش‌آموزان شهید میناب، به نگارش در آمده‌اند.

بنیاد سینمایی فارابی با توجه به درخواست‌ علاقمندان، دریافت طرح‌ها را به مدت یک هفته و تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۶ خرداد، تمدید کرده و از اهالی سینما و عموم متخصصان که به صورت حرفه‌ای در زمینه فیلمنامه‌نویسی فعالیت می‌کنند، دعوت می‌کند تا طرح‌های خود را برای بررسی جهت شرکت در مسابقه، در سامانه خانه فیلمنامه بنیاد فارابی به نشانی https://script.fcf.ir ثبت کنند.

طرح‌های رسیده در فرایندهای مختلف که در فراخوان به تفصیل اشاره شده است، بررسی و در نهایت آثار برگزیده توسط فیلمسازان یا فیلمنامه‌نویسان برجسته انتخاب می‌شود. همچنین جوایزی در قالب قرارداد خرید رایت فیلمنامه به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

منبع: روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی

برچسب ها: بنیاد سینمایی فارابی ، جنگ رمضان ، میناب ، فراخوان جشنواره
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ابوالقاسم طالبی: هنوز سوژه‌ای متناسب با جنگ تحمیلی سوم پیدا نکرده‌ام + فیلم
روایت رادیو ایران از همدلی مردم در جنگ ۴۰ روزه
یاران و همراهان از منش و کارنامه شهید لاریجانی گفتند
کارشناس مسائل سیاسی:
ایران تمام مولفه‌های اثرگذار خود در جنگ را به نمایش نگذاشته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معاونت سیاسی صدا و سیما؛ استاندارد‌های یک اتاق خبر در عصر سرعت
چمران: رهبر شهید انقلاب در درجه اول یک شخصیت فرهنگی بودند
رونمایی از نشان فرهنگی «سنبوک» با حضور فرزندان شهدا/ گنجینه ۲۵ هزار عنوان کتاب در انتظار کودکان
آخرین اخبار
رونمایی از نشان فرهنگی «سنبوک» با حضور فرزندان شهدا/ گنجینه ۲۵ هزار عنوان کتاب در انتظار کودکان
معاونت سیاسی صدا و سیما؛ استاندارد‌های یک اتاق خبر در عصر سرعت
چمران: رهبر شهید انقلاب در درجه اول یک شخصیت فرهنگی بودند
رونمایی از ۲ اثر تازه ارکستر سمفونیک و گروه کُر صداوسیما
رشد سفارش کتاب در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
فیلم‌های اقتباسی و ۱۸۰ هزار جلد کتاب در رویداد اردی‌بهشت پرمخاطب شدند