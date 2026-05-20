باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای گذشته بیش از ۲۰۰ طرح برای مسابقه فیلمنامه‌نویسی «مدرسه‌ای که می‌رفتم» در سامانه بنیاد سینمایی فارابی به ثبت رسیده است.

این مسابقه فیلمنامه‌نویسی، طرح‌های «درباره کودکان» یا «برای کودکان» را شامل می‌شود که با موضوع دانش‌آموزان شهید و مظلوم جنگ رمضان به‌ویژه دانش‌آموزان شهید میناب، به نگارش در آمده‌اند.

بنیاد سینمایی فارابی با توجه به درخواست‌ علاقمندان، دریافت طرح‌ها را به مدت یک هفته و تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۶ خرداد، تمدید کرده و از اهالی سینما و عموم متخصصان که به صورت حرفه‌ای در زمینه فیلمنامه‌نویسی فعالیت می‌کنند، دعوت می‌کند تا طرح‌های خود را برای بررسی جهت شرکت در مسابقه، در سامانه خانه فیلمنامه بنیاد فارابی به نشانی https://script.fcf.ir ثبت کنند.

طرح‌های رسیده در فرایندهای مختلف که در فراخوان به تفصیل اشاره شده است، بررسی و در نهایت آثار برگزیده توسط فیلمسازان یا فیلمنامه‌نویسان برجسته انتخاب می‌شود. همچنین جوایزی در قالب قرارداد خرید رایت فیلمنامه به برگزیدگان اعطا خواهد شد.

منبع: روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی