معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان اعلام کرد: ۱۳۲۲ طرح کشاورزی در استان با تخصیص ۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی مورد حمایت قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - پژمان باختر در جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات از محل «بسته حمایت از صنایع» و «مصوبات سفر رئیس‌جمهور» به استان اظهار کرد: ۴۷ هزار میلیارد ریال از این اعتبارات در قالب بسته حمایت از صنایع به استان تخصیص یافته است.

وی افزود: این تسهیلات با هدف فعال‌سازی و تقویت ۹۳۲ طرح در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی و همچنین پشتیبانی از واحد‌های دام و طیور آسیب‌دیده از حذف ارز ترجیحی، از طریق ۶ بانک عامل پرداخت می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به بخش دیگری از اعتبارات گفت: ۳۴ هزار میلیارد ریال نیز از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور برای حمایت از ۳۹۰ طرح در زیر بخش‌های دام و طیور، شیلات، صنایع تبدیلی، گلخانه‌ها و پایانه تخصصی صادرات محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است.

باختر ادامه داد: تسهیلات مربوط به این طرح‌ها از طریق ۹ بانک عامل پرداخت خواهد شد و متقاضیان در حال تکمیل پرونده‌ها و اخذ مجوز‌های لازم هستند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۶۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل مصوبات سفر رئیس‌جمهور به ۶ طرح پرداخت شده و نزدیک به ۳ هزار میلیارد ریال دیگر نیز در آستانه پرداخت قرار دارد؛ سایر طرح‌ها نیز مراحل تکمیل مدارک و دریافت مجوز را طی می‌کنند.

