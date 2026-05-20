باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به پرشی در خصوص تفاوت اظهارات اخیر شهردار تهران و سخنگوی شورای شهر در خصوص رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی، هرگونه تناقض در این زمینه را رد کرد و گفت: اظهارات سخنگوی محترم شورای شهر ناظر بر الزامات قانونیِ طرح یک‌فوریت بود؛ چرا که طبق روال اداری، پس از تصویب یک‌فوریت، جزئیات طرح باید مجدداً در صحن شورا بررسی و به تصویب برسد.

وی افزود: شهردار تهران با شفافیت اعلام کردند که این مسیرِ خدمت‌رسانی به مردم که ریشه در دوران جنگ تحمیلی سوم دارد، نباید متوقف شود. بر همین اساس، انتظار می‌رود در اولین جلسه شورای شهر در روز یکشنبه، این طرح یک‌فوریتی به‌طور ویژه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه موضوع رایگان بودن مترو و اتوبوس اکنون به مطالبه و توقع عمومی تبدیل شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور، شایسته نیست با اطلاع‌رسانی‌های ضدونقیض، موجب اختلال در خدمات‌رسانی شویم یا آرامش روانی مردم را تحت‌الشعاع قرار دهیم. بنابراین، شهرداری تا روز یکشنبه به ارائه این خدمات ادامه می‌دهد تا پس از تصویب قانونی طرح توسط نمایندگان مردم، مسیر خدمت تداوم یابد.

محمدخانی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال درخواست زمان بیشتر از سوی کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی طرح، تأکید کرد: ما در حال گفت‌و‌گو با اعضای محترم شورا هستیم تا از طولانی شدن روند جلوگیری کنیم. با توجه به اینکه مطالعات دقیق این طرح از ماه‌ها قبل توسط آقای سروری و سایر نمایندگان پیشنهاددهنده انجام شده است، ابعاد موضوع کاملاً روشن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال و حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها، انتظار می‌رود که این فرآیند با سرعت بالایی در شورای شهر طی شود و یقین داریم اعضای محترم شورا نیز با درک همین شرایط، نهایت همکاری را برای تسریع در تصویب این مصوبه قانونی به کار خواهند بست.