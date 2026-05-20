باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدرضا صالحیامیری روز چهارشنبه در همایش بزرگداشت هفته میراث فرهنگی که با حضور پیشکسوتان، مرمتکاران و اساتید این حوزه در اصفهان برگزار شد با تجلیل از فعالان میراث فرهنگی خطاب به کنشگران این حوزه اظهار داشت: امروز روز شماست؛ ما آمدهایم تا تکریم و تعظیم کنیم و پیام قدردانی دولت را به شما برسانیم. شما شناسنامه ایران هستید و هر بنایی در اصفهان خاطرهای از تلاش شما در دل خود دارد.
وی افزود: جهانیان اصفهان را با برجها، فولاد، صنعت و سیمان نمیشناسند، بلکه این شهر را به عنوان پرچمدار فرهنگ و تمدن ایران و جهان میشناسند. اگر از ایران سخن میگوییم، ناگزیر باید از اصفهان و شیراز یاد کنیم و این سخن از سر تعارف نیست، بلکه یک باور قلبی است.
صالحی امیری با بیان اینکه فرهنگ و تمدن همچون رود جاری است که انسانها از آن سیراب میشوند، گفت: تداوم حیات فرهنگی، تمدنساز خواهد بود. باید رمز و راز انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت صفویه مورد پژوهش عمیق قرار گیرد؛ تشکیل نظام حکمرانی صفوی در قلب اصفهان حامل پیامها و معانی بزرگی است که نیازمند مطالعه است.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به شکاف نسلی موجود در جامعه تصریح کرد: اگر امروز میان ما و فرزندانمان گسستی ایجاد شده، ناشی از ضعف در انتقال فرهنگ و تمدن است و باید تاریخ و فرهنگ اصفهان را دوباره به مدارس و دانشگاهها بازگردانیم تا نسل جوان با احساس غرور از هویت خود دفاع کند.
وی اصفهان را خورشیدی در ایران زمین توصیف کرد و گفت: این شهر هم نور میدهد و هم گرما. اصفهان بزرگترین کتاب تاریخ ایران است و فرزندان این سرزمین باید آن را بخوانند. اصفهان قطب میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، آموزش عالی و حوزههای دینی کشور است و در هر عرصهای میتوان نشانی از عظمت آن یافت.
وزیر میراث فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدها علیه میراث تاریخی ایران گفت: تخریب بناهای تاریخی هرگز این شهر را از ذهن و حافظه ملت ایران حذف نخواهد کرد؛ بلکه جامعه را مصممتر میکند تا در برابر دشمنان ایستادگی کند.
وی با اشاره به ثبت آثار تاریخی کهن ایران اظهار داشت: ایران دارای تمدنی چند دههزار ساله است و ثبت آثار باستانی با قدمت ۶۳ هزار سال نشان میدهد ریشههای این سرزمین در اعماق تاریخ قرار دارد. همین تاریخ و فرهنگ عامل عزت امروز ایران در جهان است.
صالحیامیری همچنین با اشاره به گستره جغرافیایی نوروز گفت: حوزه تمدنی نوروز شامل ۱۳ کشور است و این نشاندهنده عظمت فرهنگی ایران بزرگ است که ریشههای آن از اصفهان و شیراز آغاز میشود.
وی با بیان اینکه دولت اختیارات گستردهای به استانداران تفویض کرده است، تأکید کرد: با وجود شرایط سخت، اراده دولت، مجلس و مردم بر غلبه بر مشکلات استوار است و اصفهان بار دیگر به اوج شکوفایی خود بازخواهد گشت.
وزیر میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: اصفهان را نمیتوان در چند دقیقه توصیف کرد؛ این شهر نماد فرهنگ، هنر، موسیقی و تمدن ایران است و ما باور داریم جشن عظمت و شکوه تمدن اصفهان دوباره برگزار خواهد شد.