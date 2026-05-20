باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیا و چین امروز چهارشنبه در بیانیهای مشترک، خواستار بازگشت به گفتوگو و مذاکرات در پرونده ایران با هدف جلوگیری از گسترش دایره تنش در غرب آسیا شدند.
در این بیانیه مشترک که پس از مذاکرات سران دو کشور در پکن صادر شد، آمده است که روسیه و چین، حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران را نقض آشکار قوانین بینالمللی میدانند و تاکید میکنند که این اقدامات غیرقانونی، ثبات در غرب آسیا را تضعیف میکند. همچنین روسیه و چین خواستار بازگشت به مسیر گفتوگو و مذاکرات «با هدف جلوگیری از گسترش دایره نزاع» شدند.
روسیه و چین به تشدید تنش در امور بینالملل در نتیجه سیاستهای برخی کشورها که بر اساس منطق سلطهجویی و تفکر نوستعماری عمل میکنند، اشاره کردند. در ادامه بیانیه آمده است که مسکو و پکن شاهد افزایش رقابت در عرصه بینالمللی و بالا رفتن شدت تنش در روابط بینالملل هستند و تأکید میکنند که این تنشها ناشی از سیاستهای تهاجمی برخی کشورهاست که بر پایه منطق سلطهجویی و تفکر نوستعماری حرکت میکنند.
این بیانیه تصریح کرد که جهان به طور مکرر شاهد نقض قواعد اساسی قوانین بینالمللی است؛ امری که حلوفصل منازعات میان کشورها را دشوارتر میسازد. مسکو و پکن تأکید کردند که چنین اقداماتی، از جمله حملات نظامی غافلگیرانه علیه کشورهای دیگر، استفاده ابزاری از مذاکرات به عنوان پوششی برای آمادهسازی این حملات، ترور رهبران کشورهای دارای حاکمیت، بیثبات کردن اوضاع داخلی آنها، سوق دادنشان به سمت تغییر حکومت و همچنین ربودن رهبران ملی برای محاکمه آنها، نقض آشکار اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی است.
در پایان بیانیه آمده است که این اقدامات آسیب شدیدی به پایههای نظم جهانی شکلگرفته پس از جنگ جهانی دوم وارد میکند و قواعد تمدنی در روابط میان کشورها را خدشهدار میسازد.
منبع: آر تی