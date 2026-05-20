سران روسیه و چین در نشستی مشترک در پکن، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و رفتاری نوستعماری خواندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیا و چین امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک، خواستار بازگشت به گفت‌و‌گو و مذاکرات در پرونده ایران با هدف جلوگیری از گسترش دایره تنش در غرب آسیا شدند.

در این بیانیه مشترک که پس از مذاکرات سران دو کشور در پکن صادر شد، آمده است که روسیه و چین، حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌دانند و تاکید می‌کنند که این اقدامات غیرقانونی، ثبات در غرب آسیا را تضعیف می‌کند. همچنین روسیه و چین خواستار بازگشت به مسیر گفت‌و‌گو و مذاکرات «با هدف جلوگیری از گسترش دایره نزاع» شدند.

روسیه و چین به تشدید تنش در امور بین‌الملل در نتیجه سیاست‌های برخی کشور‌ها که بر اساس منطق سلطه‌جویی و تفکر نوستعماری عمل می‌کنند، اشاره کردند. در ادامه بیانیه آمده است که مسکو و پکن شاهد افزایش رقابت در عرصه بین‌المللی و بالا رفتن شدت تنش در روابط بین‌الملل هستند و تأکید می‌کنند که این تنش‌ها ناشی از سیاست‌های تهاجمی برخی کشورهاست که بر پایه منطق سلطه‌جویی و تفکر نوستعماری حرکت می‌کنند.

این بیانیه تصریح کرد که جهان به طور مکرر شاهد نقض قواعد اساسی قوانین بین‌المللی است؛ امری که حل‌وفصل منازعات میان کشور‌ها را دشوارتر می‌سازد. مسکو و پکن تأکید کردند که چنین اقداماتی، از جمله حملات نظامی غافلگیرانه علیه کشور‌های دیگر، استفاده ابزاری از مذاکرات به عنوان پوششی برای آماده‌سازی این حملات، ترور رهبران کشور‌های دارای حاکمیت، بی‌ثبات کردن اوضاع داخلی آنها، سوق دادنشان به سمت تغییر حکومت و همچنین ربودن رهبران ملی برای محاکمه آنها، نقض آشکار اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی است.

در پایان بیانیه آمده است که این اقدامات آسیب شدیدی به پایه‌های نظم جهانی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم وارد می‌کند و قواعد تمدنی در روابط میان کشور‌ها را خدشه‌دار می‌سازد.

منبع: آر تی

برچسب ها: چین و روسیه ، جنگ با ایران ، آمریکا و اسرائیل
خبرهای مرتبط
توافق مهم انرژی میان پوتین و شی جین‌پینگ در پکن
تعمیق بی‌سابقه هماهنگی نظامی امارات با رژیم اسرائیل و سنتکام
«خیال کودکانه» توصیف سناتور آمریکایی از جنگ ترامپ علیه ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسن
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
افرین محکوم کردن خوبه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوبه
۱
۰
پاسخ دادن
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند