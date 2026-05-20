باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "احمد میدری" امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در آیین رونمایی از طرح ملی سنجش سلامت روان با اشاره به نقش علم روان‌شناسی در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: تجربه جنگ‌ها و شرایط غیرعادی نشان داده است که روان‌شناسی می‌تواند در انتخاب نیرو‌های مناسب، حفظ امنیت روانی جامعه و تقویت روابط اجتماعی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

وی افزود: انسان‌ها در شرایط خاص رفتار‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند و علم روان‌شناسی کمک کرده است تا شناخت دقیق‌تری از رفتار انسان حاصل شود و برای موقعیت‌های دشوار، راهکار‌های مؤثرتری طراحی شود.

میدری با اشاره به تجربه کشور‌ها در شرایط بحرانی تأکید کرد: انتخاب نیرو‌ها تنها بر اساس توانایی فیزیکی یا تحصیلی کافی نیست، بلکه ویژگی‌های شخصیتی، شجاعت، توان تصمیم‌گیری و مقاومت روانی نیز از معیار‌های مهم به شمار می‌رود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: جامعه باید بپذیرد که مراجعه به روان‌شناس نشانه بیماری یا ضعف نیست، بلکه امری طبیعی و ضروری در زندگی انسان است. حتی افراد عادی نیز در مواجهه با موقعیت‌های استثنایی ممکن است نیازمند کمک تخصصی باشند.

وی بر اهمیت تاب‌آوری فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: افزایش تاب‌آوری موجب می‌شود مردم در برابر فشار‌ها و شرایط غیرمنتظره عملکرد بهتری داشته باشند و کمتر دچار آشفتگی شوند.

در این آیین از طرح ملی سنجش سلامت روان با حضور"احمد میدری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "علی ربیعی" دستیار اجتماعی رئیس جمهور، "محمدهادی عسکری"معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، "سید جواد حسینی" معاون وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی کشور، روسای سازمان‌های نظام روان‌شناسی و .. رونمایی شد.



