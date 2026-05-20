با پایان داوری آثار رسیده به دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، ۱۴ اثر شامل ۴ فیلم کوتاه داستانی، ۶ کوتاه مستند و ۴ فیلم کوتاه تجربی به بخش نهایی راه پیدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام دبیرخانه دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، پس از بررسی ۱۶۶ اثر رسیده توسط هیئت انتخاب و داوری متشکل از همایون اسعدیان، میترا مهتریان و هادی آفریده، آثار راه یافته به چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.
اسامی آثار راهیافته به شرح زیر است:
داستانی
در انتهای امواج/ حسین زحمتکش/ رشت
آیلین/ آرمین حجازی/ مشگینشهر
در میان دو نگاه/ فرزانه سلیمانیان/ مشهد
تا آسمان/ ابوالفضل ساعی مهربانی/ تهران
مستند
میان دو جهان/ حانیه خیری/ قم
دا هیچی نیست/ امیرمحسن پورمحی آبادی/ کرمان
روایت کیانا/ امیر اطهر سهیلی/ مشهدساخت آمریکا/ امیر اطهر سهیلی/ مشهد
پنجره/ امیر اطهر سهیلی/ مشهد
ایل مرد/ محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز
تجربی
۰۹:۴۰/ پردیس عزیزی/ تهران
نقطه صفر/ غلامرضا حیدرپناه/ آباده
برای حلما/ محمد زارع و رعنا واعظی/ تبریز
برج سفید/ امیررضا دهقانی/ تهران