با پایان داوری آثار رسیده به دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، ۱۴ اثر شامل ۴ فیلم کوتاه داستانی، ۶ کوتاه مستند و ۴ فیلم کوتاه تجربی به بخش نهایی راه پیدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام دبیرخانه دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، پس از بررسی ۱۶۶ اثر رسیده توسط هیئت انتخاب و داوری متشکل از همایون اسعدیان، میترا مهتریان و هادی آفریده، آثار راه یافته به چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

اسامی آثار راه‌یافته به شرح زیر است:

داستانی

در انتهای امواج/ حسین زحمتکش/ رشت

آیلین/ آرمین حجازی/ مشگین‌شهر

در میان دو نگاه/ فرزانه سلیمانیان/ مشهد

تا آسمان/ ابوالفضل ساعی مهربانی/ تهران

مستند

میان دو جهان/ حانیه خیری/ قم

دا هیچی نیست/ امیرمحسن پورمحی آبادی/ کرمان

روایت کیانا/ امیر اطهر سهیلی/ مشهدساخت آمریکا/ امیر اطهر سهیلی/ مشهد

پنجره/ امیر اطهر سهیلی/ مشهد

ایل مرد/ محمدهادی اسفندیاری و فرزانه حاتمی/ شیراز

تجربی

۰۹:۴۰/ پردیس عزیزی/ تهران

نقطه صفر/ غلامرضا حیدرپناه/ آباده

برای حلما/ محمد زارع و رعنا واعظی/ تبریز

برج سفید/ امیررضا دهقانی/ تهران