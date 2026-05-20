باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی پلیس،حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی، در گفتوگو زنده تلویزیونی شبکه بین المللی خبر با عنوان "سلام خبرنگار" با اشاره به تحولات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: دشمنان جمهوری اسلامی باور نمیکردند که جمهوری اسلامی ایران توانایی مدیریت همزمان چند جبهه مقابله با استکبار را داشته باشد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: دشمنان ما باور نمیکردند که جمهوری اسلامی قدرتی داشته باشد که بتواند همزمان در چند جبهه علیه استکبار مبارزه کند، پایگاههای آمریکا را هدف قرار دهد، تنگه هرمز را ببندد و علیه رژیم صهیونیستی اقدام کند.
وی افزود: دشمن تصور میکرد پس از شهادت سیدالشهدای انقلاب اسلامی، مردم از صحنه فاصله میگیرند و میتوانند کار جمهوری اسلامی را تمام کنند، اما عدم شناخت آنها از مردم، قدرت نظامی جمهوری اسلامی، وحدت مسئولان، مردم و نیروهای مسلح موجب ناکامی دشمن شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: دشمن از همان روز اول متوجه اشتباه خود شد و برای آتشبس نماینده فرستاد، چرا که خود را برای جنگی طولانی و فرسایشی آماده نکرده بود.
وی ادامه داد: هرچه زمان میگذرد اقتدار و عزت جمهوری اسلامی برای جهانیان روشنتر میشود و سخنان امروز دشمن نیز نشانه ضعف آنهاست. در تاریخ استکبار سابقه ندارد که مرتب زمان آتشبس تعیین و تمدید شود و این مسئله بیانگر ضعف دشمن است.
حجتالاسلام شیرازی تاکید کرد: اگر دشمن بخواهد وارد جنگ جدیدی با جمهوری اسلامی شود، جمهوری اسلامی آمادهتر و مقتدرتر از گذشته با دشمن برخورد خواهد کرد.
وی در خصوص نقش محوری مردم گفت: من به مردم گفتم نه دشمن باور میکرد و نه حتی خود مردم باور میکردند که بتوانند چهل شبانهروز و سپس هشتاد روز بدون هیچ چشمداشتی در صحنه حضور داشته باشند، مردم حقیقتاً حماسه آفریدند و این مسئله هم جای شکر در برابر خداوند دارد و هم جای قدردانی از ملت ایران.
این مقام مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: در هر استانی که حضور پیدا کردم اعلام کردم که به نمایندگی از نیروهای مسلح کف پای ملت ایران را میبوسم؛ چرا که ملت ایران ملتی بینظیر است.
وی با اشاره به سخنان امام شهید درباره مردم ایران، اظهار داشت: اگر حضور مردم نبود، وضعیت جنگ و کشور به شکل دیگری رقم میخورد. مردم علاوه بر خنثی کردن تهدیدها، با حضور خود در خیابانها برای نسل نوجوان و کودک نیز یک کلاس درس ایجاد کردند.
حجتالاسلام شیرازی افزود: دشمن با اقدامات خود موجب شد نسل آینده انقلاب، محکمتر از نسل امروز برای دفاع از انقلاب در صحنه باقی بماند.
وی با گرامی داشت یاد و خاطره شهید جمهور و شهدای خدمت، گفت: شهید رئیسی تراز خدمت در جمهوری اسلامی را بسیار بالاتر برد؛ چه از نظر تلاش شبانهروزی، خستگیناپذیری، اخلاص، تواضع و حضور در میان مردم و امروز مسئولان کشور باید به این نکات توجه کنند؛ بهویژه در شرایطی که مردم برای دفاع از کشور و امنیت، هشتاد روز در صحنه حضور پیدا کردند و امنیت را بیمه کردند.
این مقام انتظامی افزود: اگر شبانهروز هم به این مردم خدمت کنیم، باز هم کم است و مسئولان باید از روش، برنامهها و روحیه تلاش شهید رئیسی درس بگیرند.
حجت الاسلام شیرازی ادامه داد: افرادی مانند آیتالله رئیسی، شاگردان مکتب امام سید علی حسینی خامنهای عزیز بودند و مسئولان باید از درسهایی که امام شهید و بنیانگذار جمهوری اسلامی در مسیر خدمت به مردم به جامعه آموختند، بهره بگیرند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان تاکید کرد: مسئولان باید خود را خادم و نوکر مردم بدانند و مردم را ارباب خود تلقی کنند؛ چرا که هرچه این نگاه در ذهن مسئولان پررنگتر شود، تلاش آنها برای خدمت به مردم گستردهتر خواهد شد.