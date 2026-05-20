باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مذاکرات روسیه و چین در پکن میان شی جینپینگ، رئیسجمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، با امضای بسته گستردهای از توافقنامههای همکاری راهبردی به اوج خود رسید. این بسته شامل ۴۰ سند بود که بیشتر آنها بر تقویت شراکت اقتصادی و حفاظت از منافع مشترک در برابر مداخلات خارجی تمرکز داشتند.
این نشست سران شاهد امضای مجموعه کاملی از اسناد دولتی و تجاری با هدف تعمیق همکاریها در بخشهای حیاتی از جمله انرژی اتمی، صنعت، تجارت، حملونقل، آموزش و همچنین ساختوساز بود.
رئیسجمهور روسیه تأکید کرد که روابط میان مسکو و پکن به سطوح بسیار پیشرفتهای رسیده است و اشاره کرد که حجم تبادل تجاری میان دو کشور در سال گذشته به ۲۴۰ میلیارد دلار رسید. پوتین توضیح داد که همکاریهای تجاری اکنون با ارزهای ملی انجام میشود و این امر، روابط دو کشور را «در برابر هرگونه مداخله خارجی مصون میسازد».
او در چارچوب تعمیق شراکت صنعتی، به توسعه همکاریهای مشترک در بخشهای معدن و خودروسازی اشاره کرد و یادآور شد که روسیه به تامین انرژی و ساخت واحدهای انرژی هستهای در چین ادامه میدهد؛ امری که به شکل چشمگیری به امنیت انرژی چین کمک خواهد کرد.
رئیسجمهور چین نیز به نوبه خود گفت که حجم تبادل تجاری میان روسیه و چین در ۳ سال اخیر به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده و در دوره اخیر، به لطف توسعه متقابل، رشد ۲۰ درصدی داشته است.
در حوزه بخش انرژی، یوری اوشاکوف، دستیار رئیسجمهور روسیه از دستیابی دو طرف به توافقی خبر داد که آن را مهم و آیندهدار توصیف کرد. او بر مثبت بودن مذاکرات میان پوتین و همتای چینیاش تأکید نمود.
از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از دستیابی به یک تفاهم عمومی حول محور معیارهای اصلی پروژه خط لوله گاز «قدرت سیبری ۲» خبر داد. پسکوف توضیح داد که درباره مسیر و مکانیسم اجرا توافق حاصل شده است، اما برخی جزئیات فنی همچنان پابرجا هستند. او در عین حال اشاره کرد که هنوز جدول زمانی نهایی برای اجرای این پروژه وجود ندارد.
در گامی راهبردی برای تقویت ارتباطات لجستیکی، دو طرف توافقنامهای را برای ساخت خط دوم راهآهن با پهنای ریل چینی (۱۴۳۵ میلیمتر) در بخش مرزی «زابایکالسک - منچوری» امضا کردند. این منطقه بزرگترین نقطه عبور مرزی میان دو کشور به شمار میرود و این اقدام برای تسهیل حملونقل کالا و عبور از موانع ناشی از تفاوت پهنای ریلها انجام میشود.
در سطح فرهنگی نیز یادداشت تفاهمی در حوزه سینما میان اولگا لیوبیمووا، وزیر فرهنگ روسیه و شن هایشیونگ، معاون وزیر بخش اطلاعرسانی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، با هدف تقویت تولیدات مشترک و تبادل محتوای خلاقانه به امضا رسید. علاوه بر این، توافقنامههای آموزشی نیز میان دو طرف امضا شد.
آمارها نشاندهنده تحولی بنیادین در روابط اقتصادی دو کشور است؛ چرا که حجم تجارت دوجانبه از ۱۰۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۲۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسید که محرک اصلی آن صادرات انرژی روسیه و کالاهای چینی بود. این رقم در سال ۲۰۲۵ روی ۲۴۰ میلیارد دلار تثبیت شد تا دو کشور را به عنوان یکی از بزرگترین محورهای تجارت و انرژی در جهان تثبیت کند.
امروز در «تالار بزرگ خلق» در پکن، پایتخت چین، نشست سران چین و روسیه میان شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین آغاز شد و دو طرف به اتفاق آرا، پیمان «حسن همجواری و همکاری دوستانه» میان دو کشور را تمدید کردند؛ گامی که نشاندهنده رسیدن روابط به سطحی بیسابقه است و الگویی برای روابط بینالمللی به شمار میرود.
منبع: المیادین