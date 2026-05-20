رئیس فدراسیون کشتی به شدت از عملکرد معاون مالی وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر در حاشیه امضای تفاهمنامه فدراسیون کشتی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در جمع خبرنگاران، درباره بازسازی فدراسیون کشتی گفت: اینجا را در ۴۰ روز، روزی ۳ یا ۴ بار بخاطر شرایط مکانی که دارد زدند. ما هر بار ترکشها را جمع میکردیم. نزدیک ۴۰۰ نقطه در سقف ها ترکش خورده بود و در مجموع بالای ۱۸۰۰ ترکش خودم پیدا کردم و حتما بالای ۵ یا ۶ هزارتاست. دقیقا روزی که آتش بس شد ما کار را شروع کردیم و هنوز ادامه دارد. من از ۱۷ سالگی در ساخت و ساز هستم و این کار را دوست داشتم. بعد از ۳۰ سال کار عمرانی کردن اولین بار است میگویم واقعا خسته شدم. بازسازی بدتر از ساخت و ساز است. اردوها تعطیل شده و متاسفانه از سمت وزارت ورزش و کمیته المپیک هم هیچ کمکی نشد.
رییس فدراسیون کشتی افزود: متاسفانه معاونت مالی وزارت ورزش با ما زاویه دارد. برآورد ما ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه بازسازی بود اما حتما ۴۰۰ میلیارد را رد میکنیم. یک سالن که نیست، ۱۲ هکتار جا است. یک ترکش بزرگ به تاسیسات ما خورده که فقط ۲۰ تا ۳۰ میلیارد هزینه آن است. به وزیر ورزش که عزیز ماست و خیلی هم کمک میکند هم گفتم معاون مالی شما دارد اذیت میکند و اصلا درکی از ورزش ندارد. با رویکردی که معاونت مالی وزارت ورزش به کشتی دارد ما نمیتوانیم اردو بگذاریم. میگویم در بازی های آسیایی به مشکل میخوریم. به کمیته المپیک هم گفتم. ما میگوییم حق را بدهید.
وی افزود: در بازیهای ساحلی سانیا ۴۵ درصد مدالهای طلا را ما گرفتیم که یک قران ندادند. کشتی مزیت رقابتی ماست. کشتی یک دانه است. این که کشتی خوب است را چکار کنم؟ بکشمش؟ در المپیک هم میتوانستیم بیشتر بگیریم اما همین آقا کمیته المپیک بود و نگذاشت. الان هم با این کاری که معاونت مالی میکند بعید است در بازیهای آسیایی نتیجه بگیریم. به موقع حرفهایی را که نباید بزنم خواهم زد.
رییس فدراسیون کشتی درباره انتشار ویدیویی از او در زمان انفجارها، گفت: متاسفانه چیزهایی که ارزش است ضد ارزش شده است. نمیدانم چطور فیلم بیرون آمده است. ۴۰ روز اینجا را زدند. ۵ متری ما را هم زدند. چند تا از بچهها جانباز شدند. خدا کند نترسیم. حاج قاسم یک حرفی به خود من میزد. شما اگر گناه نکنید و خوب تمرین کنید دلیلی ندارید از حریفان بترسید. دعا کنید ما به آنجا برسیم. اینجا تا دلتان بخواهد از این چیزها دیدیم.
دبیر درباره مذاکره اش با رییس اتحادیه جهانی کشتی پیرامون لزوم صدور ویزا برای کشتی گیران ایران جهت حضور در رقابتهای امیدهای جهان به میزبانی آمریکا، گفت: شبکه تروریستی و صهیونیستی اسراییل نشنال (ایران اینترنشنال) که میشود با ۲۰ دلار یا ۵۰ دلار همه آنها را بخرم. همه آنها دو دقیقه جلوی من نمیتوانند بایستند چون ناحق هستند. آن ها حرف من را عوض کردند. مسابقات امیدهای جهان مهر ماه در آمریکا برگزار میشود و از رییس فدراسیون جهانی خواهش کردم. آنها ۳سال است به من ویزا نمیدهند. من ۱۳ سال است به آمریکا نرفتهام و گرین کارتم را هم تحویل دادهام. از ۹۸ به این طرف اصلا به من ویزا ندادهاند. گفتند فلانی را راه ندادند. یک بار گفتند فرار کرده رفته آمریکا. به رییس اتحادیه جهانی گفتم دلیلی ندارد به ما نصفه و نیمه ویزا بدهند. اگر تیم ۱۰ نفره من ۸ نفر بشود ۵۰ امتیاز کمتر میشود و قطعا نمیتوانیم قهرمان بشویم. در مسابقات امیدهای جهان غلامی حالش بد میشود سرم میزند با اعتراض رییس فدراسیون آمریکا او را حذف کردند و تیم ما دوم شد.
او ادامه داد: من از آقای لالوویچ خواهش کردم گفتم اگر میخواهند ویزا ندهند چون جهانی ۲۰۲۷ هم که سهمیه المپیک میدهند در آمریکا برگزار میشود، گفتم اجازه بدهید ما و روسیه و یکسری فدراسیونها جمع شویم. خب ما اجازه دهیم سهمیهها را خودشان بگیرند؟ گفتم اگر اینطور است امضا جمع کنیم به شما بدهیم میزبانی را از آنها بگیرید. اگر برای امیدها ویزا ندهند حتما نامه میزنیم که میزبانی ۲۰۲۷ را از آمریکا بگیرند. واقعا این کار را دنبال میکنیم و با رییس فدراسیونهای دیگر صحبت میکنم.
وی افزود: مردم با کشتی خوشحالند. همینطور که میگویم معاون وزیر ورزش در حق کشتی بیمعرفتی میکند و انگار نه انگار ما ۴۰۰ میلیارد هزینه بازسازی داریم.
دبیر درباره این که فیفا با حمل پرچمی غیر از پرچم رسمی ایران به ورزشگاهها مخالفت کرده است، گفت: این قانون است و میگوید ورود هر پرچمی به غیر از آن کشور به سالن ممنوع است. یکی از دلایلی که اینترنشنال و من و تو و این قرتیها میسوزند همین است. قبلا خرج اینها را میدادند و سندهای آن را میدهم که خبرنگاران آنها به کدام هتلها میرفتند و چه کسی خرجشان را داده است. من پول این مملکت را خرج این ضد انقلاب نمیکنم که بچههای مردم را میکشند. بعد چندتای آنها میآیند که ۴۰ روز طرف در سوراخ موش بوده میآید با قبر بچههای میناب عکس میاندازد. شما دخیلید. شما در ریختن خون بچههای ۱۸ و ۱۹ دی چه کسانی که کشته شدند یا شهید شدند دخیلید. هر دو طرف بچههای ما هستند. اینترنشنال و یکسری داخلیها که پست میگذاشتند مقصرند. در جنگ ۴۰ روزه و ریختن خون بچههای میناب هم دخیلند. اسراییل نشنال از همه جلوتر. زندگیشان را ببینید چوبش را میخورند. آنهایی که علیه ایران پست گذاشتند بعد بروند با قبر بچههای میناب عکس بگیرند بیفایده است. محکوم کنید. بنوسید آمریکا و اسراییل زده است. برخی میترسند اسراییل نشنال را محکوم کنند. بهخدا اینها عددی نیستند. امام و آقا میگفتند خدا را شکر دشمنان ما احمق هستند. تحلیلهای کارشناسان اینها هم همیشه دروغ است. مردم حواسشان باشد. دادههای اینها از بیخ و بن اشتباه است. بعضی وقتها تحلیلهای اینها را میبینم خندهام میگیرد. دشمن عاقل خطرناک است. خدا را شکر دشمنان ما نادان هستند. اینها جنایتکارند و اتاق جنگ هستند. تمام کسانی که این کارها را می کنند ببینید تا چند سال بعد خدا چه بلایی سرشان میآورد.
دبیر در ادامه افزود: ایرانیهای خارج از کشور ۹۵ درصدشان بینظیرند و اسم ایرانی میآید چشمشان اشکی میشود. آدمهایی که موفق هستند. نگاه به درپیتهای اینترنشنال نکنید. به قرآن اینها برای ۲۰ دلار پشتک میزنند. ما ایرانیهای اصیل زیاد داریم. اینها آنجا آویزان هستند. من زندگی اینها را دیدهام. ایرانیهای ما درست و حسابی هستند. خواهشم از ایرانیها این است که تیم ملی فوتبال ما که قلب ماست نگذارید یکسری بچههای تیم ملی را در جام جهانی اذیت کنند. اینترنشنال اسراییلیهایی هستند که فارسی حرف میزنند. اینها ایرانی نیستند. من چند صد رفیق خوب در لسآنجلس دارم. همه آدم حسابی هستند. خواهشم این است تیم ملی را تشویق کنند. قلب ما با بچههای فوتبال است. وزارت و فدراسیون این تیم را حمایت کنند. با خدا و شهدا وعده بگذارند خدا کمکشان می کند. دعا می کنم این تیم از گروه خود صعود کند.
رییس فدراسیون کشتی افزود: هر کس در هر رشتهای دعا کند تیم ملی کشورش زمین بخورد برود درباره خودش یک جستوجویی کند. یکی از رذیلههای بد حسادت است. ایرانیهای گل ما این تیم بچههای شما هستند. اینهایی که میروند تیم را تشویق میکنند چرا باید ماسک و عینک بزنند. از چه میترسید؟ آنهایی که کشورشان را دوست دارند باید افتخار کنند. آن که از کشورش دفاع نمیکند باید بترسد. من حرفم را میزنم. شما ببینید چند تا رییس فدراسیون حرف میزنند. مسئولان حرف میزنند؟ باید بگویید. وقتی ما بگوییم ترس مردم میریزد. خب بگویید.
وی درباره این که آیا پیشنهادی به تاج برای خارج شدن تیم ملی از زیر فشار داشته یا خیر، گفت: من با امیرخان قلعه نویی بچه محلیم و دوستش دارم. تیم ملی در بهترین حالت به جام جهانی رفت. یک روزی آرزویمان بود به جام جهانی برویم. من هنوز خداداد را بهخاطر گلی که به جام جهانی رفتیم هنوز میبینم بغلش میکنم. یادمان نرود برای جام جهانی له له میزدیم. الان امیر قلعه نویی چقدر تیم را راحت برد. من با امیرخان قبل رفتن هم صحبت کردم. همه ما باید پشت این تیم باشیم. خواهشم از ایرانیهای آمریکا این است که حمایت کنند. تیم ملی برای همه است و نمی توانیم بگوییم برای شیعه یا سنی و... است. چون تیم زود به ترکیه رفت به امیرخان گفتم مراقب باش بچهها دلتنگی نکنند. گفت نه هماهنگ کردیم خانوادههایشان به ترکیه بیایند. چون خودم این چیزها را دیده بودم. این تیم در شرایط جنگی میرود. او کار بزرگی کرده و در جنگ برای بچهها اردو گذاشت. این بچهها واقعا از خود گذشتگی کردند. این ها را باید طلا گرفت. فوتبال و همه رشتهها را دوست دارم. وقتی پزچم ایران بالا برود کیف میکنم.
منبع: ایسنا