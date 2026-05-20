رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: این استان با فعالیت بیش از ۶ هزار زنبوردار، رتبه نخست کشور را در اشتغال صنعت زنبورداری به خود اختصاص داده و با تولید ۲۸ هزار تن عسل، پیشتاز تولید این محصول در کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی  با گرامیداشت ۳۰ اردیبهشت ماه روز جهانی زنبور عسل گفت: بر اساس آمار مهرماه ۱۴۰۴، در آذربایجان‌غربی ۶ هزار و ۲۷ زنبورستان فعال و بیش از یک میلیون و ۵۲۷ هزار کندوی مدرن و بومی وجود دارد که این ظرفیت، جایگاه استان را به عنوان پایتخت عسل ایران تثبیت کرده است.

وی با اشاره به تولید ۸ هزار و ۱۳۲ کیلوگرم نان زنبور عسل در سال گذشته اظهار کرد: آذربایجان‌غربی در تولید این محصول نیز رتبه نخست کشور را دارد و توسعه صادرات فرآورده‌های زنبور عسل از جمله گرده گل، موم، بره‌موم، ژله رویال و زهر زنبور عسل در دستور کار قرار گرفته است.

اصغری همچنین از راه‌اندازی نخستین زنجیره ارزش تولیدات زنبور عسل در استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به بارش‌های مناسب اخیر، تولید عسل در سال جاری تا ۱۰ درصد افزایش یابد.

آذربایجان‌غربی به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، تنوع گیاهی بالا و ظرفیت گسترده زنبورداری، یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در توسعه این صنعت به شمار می‌رود.

