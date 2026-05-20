یارانه نقدی مرحله ۱۸۳ مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۸۳ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۶۱ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۵۴ سرپرست خانوار در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

گفتنی است؛ بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۲هزار و ۶۸۲ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یارانه و کالا برگ ریالی در ازای افزایش قیمت ها به صورت دلاری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
این اسکناس که تو عکس گذاشتی پول یک نون شیرمال میشه البته قبلاً اسکناس هزاری و حتی سکه هم ارزش داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یارانه و کالا برگ را افزایش بدید لطفاً متناسب با قیمت ها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دهک بندی هارو از ریشه ابطال و حذف کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
لعنت براین مصوبات مجلس واجراکنندگانش این ماه کالابرگ هرکسی خریدواقعیت رابگن رفتیم سوپرمارکت میگه همه مبلغ رابایدازمن خریدکنید زنجیره ای چندقلم کالا اضافی بانرخ بالا اجباراست .گوشت رامیاری بیرون زیرگوشت اشغال گوشته گندیده ازیک کیلو نصف بیشترش اشغاله.یجا روغن نیست یجا مرغ یجا ...بعدبایدازیک مکان تمام کالابرگ رابخرید این قانون مسخره چیه چه بلای سرملت بخاطررضایت قشرخاصی درمیارید.شایدمن تودوهفته کالابرگم رابخوام خریدکنم چرا اجبار
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۹:۳۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
خودشون ماهی 200 300 400 ملیون حقوق میگیرن اینا درد و فقر مردم بفهمن عین خیالشون هم نیست مطمئن باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا با تورم و نرخ های جدید پرداخت نمی کنید؟! باید با گرانی های ایجاد شده یارانه با نرخ جدید اختصاص بدهید. این یارانه کفاف گو نیست.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۶:۳۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرااضافه حقوق بازنشستگان نمیدین همه چی چندبرابرشده چرااینقدرظلم میکنین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
نفری یک دلار و نصفی
مرغ کیلویی ۴۵۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
من دهک ۵ودخترم دهک ۴ است امروز ۳۱ اردیبهشت است ولی هیچ مبلغی واریز نشده چرا درباره منبع خبر تحقیق نمی کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
قیمت یک بستنی چوبی میهن شده ۲۰۰هزارتومن.

با ۳۰۰هزارتومن یارانه دوتا بستنی چوبی هم نمیشه خرید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا دروغ مگویید امروز ۳۱ اردیبهشت است من دهک ۵ ودخترم دهک ۴ است ولی برای هیچکدام واریز نشده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
به سهم خودم یارانه نقدی + پانصد تومن مبلغ کالا برگ + ماهانه ۲ میلیون پول نقد به دولت میدم قیمت این ۱۱ قلم کالای کالابرگ رو برگردونه به قیمت قبل از قصابی اقتصادی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
با قیمت دارو چه کار کنیم؟ حتی بیماران رو درک نمیکنید شما دیگه کی هستید؟؟؟ نه می تونیم خوراک خوب داشته باشیم که بدنمون قوی باشه نه الان که مریضیم می تونیم دارو بخریم داروهاییم که شما تولید می کنید همه عوارض داره می خورم تا یک ساعت سرم منگه در ضمن ماه هاست بیکارم سه میلیون و خورده ای بابت ام آر آی دادم! کی جوابگوئه؟! اینا حق الناسه من نمی گذرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
از شهریور ماه سال گذشته یارانه شامل دهک های ۸ و ۹ و ۱۰ نمی‌شود، سردبیر محترم اطلاعات خودرا بروزرسانی کنید.
