باشگاه خبرنگاران جوان - یارانه مرحله ۱۸۳ به مبلغ ۱۳۵ هزار و ۶۱ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۳۵۴ سرپرست خانوار در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها، مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
گفتنی است؛ بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۵ میلیون و ۳۲هزار و ۶۸۲ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قراردارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.