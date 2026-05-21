باشگاه خبرنگاران جوان - پهپاد‌های شناسایی و ضربتی طی دو دهه اخیر نقش کلیدی در تغییر موازنه قدرت نظامی جهانی ایفا کرده‌اند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این تحول، پهپاد شاهد ۱۳۶ ایرانی است که با طراحی ساده، ارزان و کارآمد، توجه بسیاری از قدرت‌های جهانی را به خود جلب کرده و موجی از توسعه نسخه‌های الهام‌گرفته از آن را در کشور‌های مختلف به راه انداخته است.

پهپاد شاهد ۱۳۶ محصولی ایرانی است و در رده پهپاد‌های انتحاری یا «کروز بمب‌افکن کوچک» قرار می‌گیرد. این پهپاد برای حمله به اهداف زمینی با دقت بالا طراحی شده و از قابلیت نفوذ در خطوط دفاعی پیچیده برخوردار است. ویژگی‌های کلیدی این پهپاد شامل برد عملیاتی قابل توجه، بیش از ۲۰۰ کیلومتر، دقت بالا در هدف‌گیری با سیستم هدایت نهایی نوری، طراحی سبک و ساده که هزینه تولید را پایین نگه می‌دارد، قابلیت حمل توسط پهپاد‌های مادر یا پرتاب از زمین هستند.

شاهد ۱۳۶ به دلیل ارزان بودن و امکان تولید انبوه، به سرعت وارد میدان‌های عملیاتی مختلف شد و توانست تهدیدی جدی برای نیرو‌های دشمن به‌ویژه در نبرد‌های منطقه‌ای ایجاد کند. اطلاعاتی که اخیراً منتشر شده، نشان می‌دهد که کشور‌های مختلفی تلاش می‌کنند نسخه‌های خود را با الهام از شاهد ۱۳۶ توسعه دهند. این کشور‌ها شامل آمریکا، روسیه، چین، اوکراین، لهستان، و ترکیه هستند. هدف از این توسعه‌ها، بهره‌گیری از فناوری سبک و کارآمد پهپاد برای عملیات شناسایی و ضربتی با هزینه کم است.

این پهپاد ارزان‌قیمت، با توانایی خود در ایجاد خسارات سنگین به زیرساخت‌ها و نیروها، دشمنان را وادار می‌کند تا برای خنثی‌سازی آن از سیستم‌های دفاعی گران‌قیمتی مانند موشک‌های PAC-۳ MSE (هر جفت به قیمت ۸ میلیون دلار) یا SM-۲ (هر جفت ۴.۲ میلیون دلار) استفاده کنند.

آمریکا یکی از اولین کشور‌هایی بود که تلاش کرد نسخه‌ای مشابه شاهد ۱۳۶ را توسعه دهد، با این حال نمونه‌های آمریکایی در عمل با مشکلات جدی و اساسی مواجه شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهند برد و دقت نمونه‌های آمریکایی بسیار کم‌تر از نمونه ایرانی است. هزینه تولید بالا و پیچیدگی طراحی، موجب کاهش امکان تولید انبوه شده است؛ در عملیات‌های اخیر در مواجهه با پهپاد‌های ایرانی، نمونه‌های آمریکایی عملکرد ضعیفی داشته و توانایی مقابله مؤثر با تهدیدات شاهد ۱۳۶ را نشان نداده‌اند.

در واقع، ضعف نمونه آمریکایی باعث شد تا تحلیلگران نظامی این کشور مجدداً به بازنگری در طراحی و استراتژی پهپادی خود بپردازند و نشان داد که حتی قدرت‌های بزرگ با فناوری پیچیده ممکن است در برابر یک طراحی ساده و کارآمد شکست بخورند.

روسیه نیز تحت تأثیر موفقیت‌های شاهد ۱۳۶، به توسعه پهپاد‌های سبک و ارزان‌قیمت روی آورده است. مدل‌های روسی عمدتاً برای عملیات‌های شناسایی و ضربتی با برد متوسط طراحی شده‌اند و از فناوری مشابه هدایت نوری استفاده می‌کنند. تفاوت اصلی با نمونه ایرانی در موتور و سیستم‌های کنترل پیشرفته‌تر روسی است. با این حال، تحلیلگران می‌گویند که روس‌ها هنوز در زمینه بهره‌وری و هزینه تولید بهینه به سطح ایران نرسیده‌اند.

چین از سال‌ها پیش در حوزه پهپاد‌های ضربتی و شناسایی سرمایه‌گذاری کرده است، اما موفقیت شاهد ۱۳۶ موجب شد تا مدل‌های سبک‌تر و ارزان‌تری با الهام از طراحی ایرانی توسعه دهد. برخی از ویژگی‌های شاخص مدل‌های چینی شامل قابلیت تولید انبوه با هزینه کم، استفاده از سیستم‌های هدایت GPS و بصری ترکیبی و توانایی حمل مهمات سبک و انجام عملیات انتحاری مشابه شاهد ۱۳۶ هستند.

نمونه‌های چینی عمدتاً به عنوان یک نسخه تکمیل‌کننده در کنار پهپاد‌های سنگین و پیشرفته‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند و به نیرو‌های چین امکان عملیات در مناطق با دفاع ضعیف یا متوسط را می‌دهند.

در جریان جنگ اوکراین، این کشور تلاش کرده تا پهپاد‌های سبک و انتحاری با الهام از شاهد ۱۳۶ بسازد. ویژگی‌های این پهپاد‌ها شامل برد متوسط، حمل مهمات سبک، و هدایت بصری از راه دور است. این پهپاد‌ها عمدتاً برای حمایت از نیرو‌های زمینی و انجام حملات دقیق بر علیه ستون‌های زرهی دشمن طراحی شده‌اند. تجربه اوکراین نشان می‌دهد که طراحی ساده و قابل تولید انبوه، در شرایط بحران نظامی، مزیت مهمی محسوب می‌شود.

لهستان نیز به عنوان یکی از کشور‌های اروپایی که به دنبال تقویت توان پهپادی خود است، به توسعه مدل‌های سبک با الهام از شاهد ۱۳۶ روی آورده است. این مدل‌ها بیشتر در نقش شناسایی و حمله به اهداف کوچک و محدود طراحی شده‌اند. لهستان با ترکیب فناوری‌های اروپایی و الهام از نمونه ایرانی، سعی دارد پهپاد‌های مقرون‌به‌صرفه برای نیرو‌های زمینی و مرزبانی تولید کند.

ترکیه در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران اصلی بازار پهپاد تبدیل شده است. موفقیت شاهد ۱۳۶ باعث شد تا آنکارا نیز مدل‌های کوچک و ارزان‌قیمت با توانایی حمل مهمات سبک توسعه دهد. مدل‌های ترکیه‌ای به ویژه در درگیری‌های منطقه‌ای، تجربه موفقی داشته و قابلیت تولید سریع و انبوه آن‌ها، مشابه نمونه ایرانی است.

با بررسی نمونه‌های کپی‌کار شده توسط کشورهای دیگر ، چند نکته قابل توجه است، مثلا سادگی و مقرون‌به‌صرفه بودن پهپادهای ایرانی‌؛ شاهد ۱۳۶ با طراحی ساده و هزینه پایین، توانسته نمونه‌ای مؤثر و قابل تولید انبوه ارائه دهد. این ویژگی باعث شده تا کشور‌های مختلف به تقلید از آن روی آورند.

نمونه‌های آمریکایی با وجود منابع مالی و فناوری پیشرفته، در میدان‌های واقعی جنگ با ایران ضعف خود را نشان داده‌اند. برد کم، دقت پایین و هزینه بالای تولید، از جمله مشکلات عمده این نمونه‌ها هستند. روسیه و چین هم که تلاش می‌کنند با بهبود سیستم‌های هدایت و موتور، نمونه‌های پیشرفته‌تری بسازند. با این حال، هنوز نمونه ایرانی به دلیل سادگی و قابلیت تولید سریع، از لحاظ کارایی عملیاتی برتری دارد.

کشور‌هایی مانند لهستان و ترکیه، بیشتر به دنبال نسخه‌های سبک و انبوه برای عملیات شناسایی و حمله به اهداف کوچک هستند. این نمونه‌ها به عنوان مکمل پهپاد‌های سنگین و پیشرفته عمل می‌کنند. تأثیر جهانی شاهد ۱۳۶ فراتر از حوزه فناوری بوده و در جنبه‌های استراتژیک نیز محسوس است. با وجود پهپاد‌های سبک و ارزان، کشور‌هایی مانند ایران توانسته‌اند تهدیدی واقعی برای نیرو‌های پیشرفته ایجاد کنند. این تغییر موازنه باعث شده تا کشور‌های رقیب در طراحی استراتژی‌های دفاعی خود بازنگری کنند. الهام‌گیری از شاهد ۱۳۶ باعث شده تا کشور‌های مختلف به تولید پهپاد‌های سبک و ارزان روی آورند و نیازی به سرمایه‌گذاری سنگین در پهپاد‌های گران و پیچیده نباشد.

پهپاد‌های الهام‌گرفته از شاهد ۱۳۶ ترکیبی از هدایت بصری و GPS ارائه می‌دهند که امکان عملیات دقیق با هزینه کم را فراهم می‌کند. حتی وجود پهپاد‌های کوچک و سبک، توان بازدارندگی قوی ایجاد می‌کند. تجربه نشان داده که نمونه‌های آمریکایی در مواجهه با پهپاد‌های ایرانی، به دلیل عدم آمادگی و ضعف تکنیکی، متحمل خسارت و ناکامی شده‌اند.

پهپاد شاهد ۱۳۶ نه تنها یک محصول موفق ایرانی است، بلکه نقطه عطفی در تحول جهانی فناوری پهپادی محسوب می‌شود. تأثیر آن در کشور‌های مختلف، از آمریکا و روسیه تا چین، اوکراین، لهستان و ترکیه، نشان‌دهنده ارزش استراتژیک و عملیاتی این پهپاد است. کشور‌های پیشرفته نیز که در ابتدا نمونه‌های ضعیف و ناکارآمد ارائه دادند، اکنون به دنبال بازنگری و بهبود طراحی‌های خود هستند تا بتوانند تهدیدات مشابه را پاسخ دهند.

این تحول، اهمیت فناوری‌های ساده، مقرون‌به‌صرفه و عملیاتی را بیش از پیش در جهان نظامی برجسته کرده است. شاهد ۱۳۶ نمونه‌ای از این واقعیت است که گاهی اوقات طراحی هوشمندانه و هدفمند، حتی در برابر قدرت‌های جهانی و فناوری پیچیده، می‌تواند برتری عملیاتی چشمگیری ایجاد کند.