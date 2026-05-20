انک مرکزی سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی به مبلغ ۱۳۰ همت را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسب ردیف (۱‏‏‏‏‏‏‏‏-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در آن مقرر شده است: «حداقل تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی (با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال) با رعایت سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مستند به بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ماده (۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مبلغ ۱.۳۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود». 

بر این اساس، لازم است بانک‌های عامل ضمن اولویت قراردادن پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که در سال قبل نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده‌اند، همزمان با پرداخت تسهیلات یادشده به متقاضیان، نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت تسهیلات فوق در سامانه یکپارچه تسهیلات اشتغال (TEK) که ملاک عمل بانک‌ها در این سرفصل تسهیلاتی است، اقدام کنند.

