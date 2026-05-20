باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته بودجۀ در نظر گرفته شده برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج حدود ۲۰۰ همت بود، گفت: این میزان با رشد ۷۵ درصدی در سال جاری به ۳۵۰ همت رسیده که باعث می‌شود متقاضیان این تسهیلات کمتر در صف دریافت باقی بمانند و انتظار می‌رود امسال بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان، این تسهیلات را دریافت کنند.



سارا جلالی با بیان اینکه این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه و دارای کارمزد ۴ درصد است، تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۶۲۰ هزار نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استفاده کردند. در سال‌جاری نیز بخش زیادی از این تسهیلات توسط بانک‌های عامل به صورت غیرحضوری پرداخت شده است.

معاون اداره عملیات اعتباری اعلام کرد: در ایام جنگ رمضان نیز پرداخت این تسهیلات توسط شبکه بانکی ادامه داشت و از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ حدود ۹ همت پرداخت شده است.

وی افزود: در سال جاری تاکنون حدود ۳۱ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک‌های عامل پرداخت شده و انتظار می‌رود امسال شاهد کاهش زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات باشیم.

جلالی افزود: از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۸۰۱ همت به بیش از ۳ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۷۷۹ نفر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.