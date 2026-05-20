باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهمنامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه و باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان با هدف ایجاد بستر همکاریهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فناورانه و اجرایی و همچنین ارتقای عملکرد ورزشی، توانمندسازی سرمایه انسانی و توسعه ساختار حرفهای باشگاه به امضا رسید.
این تفاهمنامه میان پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی با ریاست دکتر فریبا محمدی و باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان با مدیریت محمد اسفندیارپور منعقد شد و بر اساس آن، دو طرف در زمینههای مختلف علمی و اجرایی همکاری خواهند کرد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، ایجاد و توسعه مرکز سنجش و ارتقای عملکرد بازیکنان، طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد تیمها و بازیکنان، پایش آمادگی جسمانی، پیشگیری از آسیب و بهینهسازی عملکرد از جمله محورهای اصلی همکاری دو مجموعه است.
همچنین در این تفاهمنامه، بر توسعه آموزش و توانمندسازی از طریق برگزاری دورهها و کارگاههای تخصصی برای مربیان، مدیران و کادر باشگاه، اجرای برنامههای آموزشی ویژه بازیکنان و آکادمی، برگزاری دورههای آموزشی ویژه والدین ورزشکاران و دورههای حضوری و مجازی کوتاهمدت و کاربردی تأکید شده است.
توسعه پژوهشهای کاربردی، تعریف و اجرای پروژههای پژوهشی مبتنی بر نیازهای باشگاه، هدایت پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی در راستای مسائل باشگاه و تهیه گزارشهای علمی و تحلیلی برای تصمیمسازی مدیریتی از دیگر بخشهای این تفاهمنامه است.
در حوزه فناوری و نوآوری نیز ایجاد بانک اطلاعاتی بازیکنان و دادههای عملکردی، توسعه سامانههای تحلیل داده و تحلیل ویدئویی و حمایت از ایدهها، استارتاپها و محصولات فناورانه ورزشی در دستور کار قرار گرفته است.
از دیگر محورهای همکاری، توسعه آکادمی و استعدادیابی از طریق طراحی و اجرای نظام استعدادیابی منطقهای و ملی، ارتقای ساختار علمی آکادمی باشگاه و تدوین مسیر توسعه بازیکنان از پایه تا سطح حرفهای عنوان شده است.
اسفندیارپور در پایان امضای این تفاهمنامه از آزمایشگاه و امکانات پژوهشگاه تربیتبدنی و علومورزشی بازدید کرد.
منبع: سایت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی