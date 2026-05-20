مدیران باشگاه استقلال در خصوص یک بازیکن خارجی این تیم تصمیم گیری خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - جوئل کوجو، مهاجم قرقیزستانی–غنایی تیم فوتبال استقلال که فصل گذشته را در تیم نفتچی ازبکستان سپری کرده بود، همچنان تحت قرارداد باشگاه استقلال قرار دارد، اما وضعیت این بازیکن برای بازگشت به جمع آبی‌پوشان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

بر اساس پیگیری‌ها، این مهاجم خارجی تمایلی به بازگشت دوباره به استقلال ندارد و ترجیح می‌دهد مسیر حرفه‌ای خود را در خارج از فوتبال ایران ادامه دهد. با این حال، به دلیل قرارداد معتبر با باشگاه استقلال، او همچنان از نظر حقوقی موظف به بازگشت به این تیم است و تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده مدیران باشگاه خواهد بود.

در همین رابطه، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال نیز با اشاره به شرایط این بازیکن اعلام کرده است که هر تصمیمی از سوی مدیریت باشگاه در خصوص آینده جوئل کوجو اتخاذ شود، کادر فنی از آن تبعیت خواهد کرد و تمرکز خود را بر آماده‌سازی تیم برای ادامه رقابت‌ها خواهد گذاشت.

با توجه به شرایط موجود، آینده این مهاجم خارجی در استقلال هنوز مشخص نیست و باید دید در روز‌های آینده مدیران باشگاه چه تصمیمی درباره ادامه همکاری یا جدایی او اتخاذ خواهند کرد؛ تصمیمی که می‌تواند یکی از پرونده‌های مهم نقل‌وانتقالاتی آبی‌ها در مقطع فعلی باشد.

