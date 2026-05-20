مالک خیبر خرم آباد به چالش اخیر مدیران استقلال و پرسپولیس برای ادامه لیگ برتر و معرفی نمایندگان ایران به آسیا کنایه زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر خرم آباد با انتشار متنی به چالش‌های مدیران ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس برای ادامه برگزاری لیگ برتر و معرفی نماینده ایران در فصل آتی لیگ نخبگان آسیا به این شکل کنایه زد: واقعاً بعد از جنگ تحمیلی رمضان، تصمیم جدی دارم که کمتر در حوزه ورزش اظهار نظر کنم؛ چون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنم اولویت اول کشور، امنیت ملی، آرامش اجتماعی و حفظ سرمایه‌های انسانی مردم است.

وی افزود: اما موضوعی که این روزها واقعاً ذهنم را درگیر کرده، دعواها و هیاهوی برخی دوستان در باشگاه‌های دولتی بر سر قهرمانی و مسائل مشابه است.واقعاً این حجم از هزینه مالی از جیب مردم کافی نبود که امروز همه رسانه‌ها را هم بسیج کرده‌اید تا هزینه‌های تازه‌ای به روح و روان جامعه تحمیل شود؟

عبدی گفت: در شرایطی که مردم با دغدغه‌های بزرگ‌تری درگیرند، شاید بهتر باشد به‌جای تولید تنش، کمی مسئولانه‌تر رفتار کنیم؛ورزش اگر قرار است ارزشی داشته باشد، باید امید، همبستگی و آرامش بیاورد، نه فرسایش اعصاب جامعه.

منبع: سایت باشگاه خیبر خرم آباد 

برچسب ها: باشگاه خیبر خرم آباد ، باشگاه پرسپولیس ، باشگاه استقلال
خبرهای مرتبط
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
کناره‌گیری خبیری از مدیرعاملی باشگاه خیبر خرم‌آباد
تصمیم فدراسیون در مورد برگزاری لیگ به‌زودی اعلام می‌شود
اطلاعیه باشگاه خیبر خرم آباد در واکنش به حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت
۰
۱
پاسخ دادن
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
آخرین اخبار
منچستریونایتد قرارداد مایکل کریک را تمدید کرد
عنابی ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی