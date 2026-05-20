مالک خیبر خرم آباد به چالش اخیر مدیران استقلال و پرسپولیس برای ادامه لیگ برتر و معرفی نمایندگان ایران به آسیا کنایه زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عبدی، مالک باشگاه خیبر خرم آباد با انتشار متنی به چالش‌های مدیران ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس برای ادامه برگزاری لیگ برتر و معرفی نماینده ایران در فصل آتی لیگ نخبگان آسیا به این شکل کنایه زد: واقعاً بعد از جنگ تحمیلی رمضان، تصمیم جدی دارم که کمتر در حوزه ورزش اظهار نظر کنم؛ چون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنم اولویت اول کشور، امنیت ملی، آرامش اجتماعی و حفظ سرمایه‌های انسانی مردم است.

وی افزود: اما موضوعی که این روزها واقعاً ذهنم را درگیر کرده، دعواها و هیاهوی برخی دوستان در باشگاه‌های دولتی بر سر قهرمانی و مسائل مشابه است.واقعاً این حجم از هزینه مالی از جیب مردم کافی نبود که امروز همه رسانه‌ها را هم بسیج کرده‌اید تا هزینه‌های تازه‌ای به روح و روان جامعه تحمیل شود؟

عبدی گفت: در شرایطی که مردم با دغدغه‌های بزرگ‌تری درگیرند، شاید بهتر باشد به‌جای تولید تنش، کمی مسئولانه‌تر رفتار کنیم؛ورزش اگر قرار است ارزشی داشته باشد، باید امید، همبستگی و آرامش بیاورد، نه فرسایش اعصاب جامعه.

منبع: سایت باشگاه خیبر خرم آباد