بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، شرایط ابرناکی، مه‌آلود بودن هوا و فعالیت تناوبی سامانه بارشی تا پایان هفته در منطقه فراهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده فعالیت تناوبی سامانه بارشی تا پایان هفته در منطقه است؛ بنابراین طی این مدت شرایط برای ابرناکی و مه‌آلود بودن هوا، بعضی مناطق بارندگی (گاهی رگباری و شدید، عصر و شب موقتی خیلی شدید، به ویژه ارتفاعات و دامنه ها)، وزش باد (برخی نواحی شدید)، رعد و برق و احتمال تگرگ فراهم است (هشدار سطح زرد هواشناسی).

شرایط دریای خزر نیز برای برخی فعالیت‌های دریایی طی جمعه اول خرداد، گاهی نامناسب پیش بینی شده است. ‌از روز شنبه ۲ خرداد ماه هم با تضعیف ناپایداری، غالبا آسمانی صاف تا نیمه ابری و روند افزایش نسبی دما در گیلان مورد انتظار است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، پیش بینی جوی
