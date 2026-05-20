ایتالیا اعلام کرد که سفیر اسرائیل را به دلیل برخورد نامناسب با فعالان ناوگان صمود احضار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایتالیا اعلام کرد که سفیر رژیم صهیونیستی را به دلیل برخورد نامناسب با فعالان ناوگان صمود احضار خواهد کرد.

«جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که سفیر رژیم صهیونیستی را به دلیل برخورد نامناسب با فعالان ناوگان صمود و برای ارائه توضیحات رسمی احضار خواهد کرد.

طبق گزارش رویترز، وی گفت: برخورد اسرائیل با فعالان ناوگان صمود غیرقابل قبول است. ما انتظار داریم اسرائیل به خاطر این برخورد عذرخواهی کند.

اخیرا وبگاه عبری واللا به نقل از یک منبع امنیتی نوشت که بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای ناوگان صمود بازداشت شدند.

ناوگان جهانی صمود اخیرا اعلام کرده بود قصد دارد محاصره اسرائیل علیه غزه را هم از طریق زمینی و هم دریایی به چالش بکشد.

در آوریل ۲۰۲۶، نیروی دریایی اسرائیل ۲۲ فروند از ۵۸ قایق این ناوگان را در آب‌های بین‌المللی نزدیک یونان توقیف و ۱۷۵ فعال را بازداشت کردند.