باشگاه خبرنگاران جوان - کامران میرحاجی دادستان مرکز استان فارس، با اشاره به کشف ۲ هزار و ۲۰۰ تن مرغ احتکارشده در شیراز با ورود ضابطان قضایی و بازرسان دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: پرونده این احتکار گسترده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شیراز تشکیل شده است.
۱۸ تن گوشت مرغ گرم توزیع شد
او با اشاره به اینکه این حجم از مرغ در چندین سردخانه انبار شده بود، گفت: از کل محموله کشفشده، ۱۸ تن گوشت مرغ گرم بود که با دستور قضایی بلافاصله و زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی استان در بازار توزیع شد.
میرحاجی با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی عوامل دخیل در این احتکار بزرگ آغاز شده است، تصریح کرد: بررسیهای اولیه نشان میدهد این محموله بهقصد قطعهبندی و سوءاستفاده از اختلاف قیمت است.
دادستان شیراز اتهام اولیه عاملان این اقدام را «اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال عمده در توزیع مایحتاج عمومی» عنوان کرد و افزود: این پرونده بهدلیل گستردگی، در صلاحیت مرجع قضایی استان قرار میگیرد.
میرحاجی همچنین با اشاره به جدیت دستگاه قضایی در نظارت بر بازار، افزود: در همین رابطه از ابتدای جنگ تحمیلی سوم قرارگاه رصد ارزاق عمومی و ۱۰ قلم کالای اساسی در دادسرای مرکز استان تشکیل شده و نظارت میدانی بر بازار و زنجیره توزیع در دستور کار قرار دارد.
منبع: روابط عمومی دادگستری فارس