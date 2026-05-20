باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - همزمان با تأکید فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر بازسازی صنعت و ناوگان هوایی کشور، یک فروند هواپیمای ایرباس A310-304 با رجیستر EP-TBH پس از انجام چکهای تخصصی فنی، نصب صندلیهای جدید و تأمین موتور دوم، در آستانه بازگشت به چرخه عملیاتی قرار گرفت.
این هواپیمای پهنپیکر به همت متخصصان صنعت هوایی کشور احیا شده است.
صنعت هوایی در خط مقدم جنگ قرار داشت
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پیش از این با اشاره به اینکه صنعت هوایی در خط مقدم مواجهه با جنگ قرار داشته، گفته بود: «تلاشهای شبانهروزی موجب شد این بخش در سختترین شرایط نیز به فعالیت خود ادامه دهد و خدماترسانی متوقف نشود.»
وی با تأکید بر رویکرد دولت در بازسازی این صنعت تصریح کرد: «برنامهریزیها صرفاً معطوف به جبران خسارتها نیست، بلکه بازسازی صنعت حملونقل هوایی با هدف ارتقا و بهتر از قبل در دستور کار قرار دارد. در این مسیر، صیانت از سرمایههای مردم و تقویت زیرساختها بهصورت جدی دنبال میشود.»
روند احیا با نوسازی ناوگان آغاز شده است
همچنین ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با ارائه گزارشی از اقدامات صورتگرفته از ابتدای بحران، به تشریح خسارتهای واردشده در حوزه ناوگان، سامانههای راداری و سایر بخشها پرداخت.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم بحران بر صنعت حملونقل هوایی اظهار داشت: «این صنعت از نخستین بخشهایی بود که درگیر شد، با این حال روند احیا با تمرکز بر نوسازی ناوگان و ارتقای زیرساختهای فنی آغاز شده است.»
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از حمایتهای وزیر راه و شهرسازی قدردانی کرد و گفت: «مجموعه صنعت هوایی با بسیج ظرفیتها، برنامه بازگشت به شرایط مطلوب و توسعه پایدار را با جدیت دنبال میکند.
جزئیات احیای ایرباس A310
بر اساس این گزارش، یک فروند هواپیمای ایرباس A310 پس از طی مراحل کامل فنی و ایمنی، با صرف بالغ بر ۶ هزار نفرساعت کار تخصصی و سرمایهگذاری حدود ۴ میلیون دلار، در روزهای آینده پروازهای خود را آغاز خواهد کرد.
ایرباس A310 تابان با ظرفیت ۲۴۶ صندلی در کلاس اکونومی، از جمله هواپیماهای پهنپیکر طراحیشده برای پروازهای متوسط و طولانی است. برد عملیاتی این هواپیما حدود ۸ هزار کیلومتر است که امکان انجام پروازهای طولانی بدون توقف را فراهم میکند. این ویژگی، A310 را به گزینهای مناسب برای مسیرهای پرتردد داخلی و بینالمللی تبدیل کرده است.
این هواپیما پیشتر در مسیرهایی همچون مسکو، سنپترزبورگ، استانبول، دهلی، نجف، بغداد، دوحه، پوکت، جیپور و آستاراخان پرواز داشته و نقش مؤثری در توسعه شبکه پروازی تابان ایفا کرده است.
دشمن صنعت هوانوردی را هدف قرار داد
ارجاعی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه دشمن در دوران جنگ، خباثت زیادی از خود نشان داد و صنعت هوانوردی را هدف قرار داد، افزود: «در کنار خسارت به نیروهای نظامی، شاهد حمله وحشیانه به چندین فروند هواپیمای مسافربری در پارکینگها و برجهای مراقبت بودیم که خسارتهای متعددی را به بار آورد.
وی با اشاره به بازسازیهای انجامشده گفت: «با حمایت دولت و غیرت همکاران صنعت هوایی، ما بهتر از آنچه بود را خواهیم ساخت و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند چون این خسارتها جبران خواهد شد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، بازسازیها را به دو دسته تقسیم کرد: اقداماتی که در حین جنگ و روزهای بمباران انجام شد تا فرودگاهها سریعاً به مدار خدمت بازگردند، و اقداماتی که به دوران پس از جنگ موکول شده است.
گفتنی است با افزایش ساعات فعالیت فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، میزان پروازهای روزانه این فرودگاه به ۴۰ نشست و برخاست رسیده است. در همین راستا، با افزایش تعداد ناوگان هوایی، شاهد رونق در مسیرهای بینالمللی خواهیم بود.