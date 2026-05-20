مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رفع فوری ۵۳۷ مورد تعرض به مساحت حدود ۱۵۴ هکتار زمین دولتی توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در دو ماه ابتدایی امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نبیان با اشاره به حضور تمام وقت نیرو‌های یگان حفاظت در حفظ و حراست از زمین‌های دولتی گفت: از ابتدای امسال، ۲۰ مورد حکم قطعی به‌نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در کشور اجرا شده است که براساس آن بیش از ۱۷ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، از رفع فوری ۵۳۷ مورد تعرض به مساحت حدود ۱۵۴ هکتار زمین دولتی توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در دو ماه ابتدایی امسال خبر داد و افزود: تنها در اردیبهشت ماه امسال ۳۱۷ مورد رفع تعرض فوری به مساحت ۱۱۶ هکتار صورت گرفته است.

گفتنی است، اراضی تحت پوشش یگان حفاظت در استان‌ها از یک سو به دلیل پراکندگی و صعب العبور بودن، کانون توجه فرصت طلبان خرد وکلان قرار گرفته و این امر می‌تواند موجب گسترش جرائم مرتبط با زمین‌خواری شود که با تشکیل یگان حفاظت، اقدامات پیشگیرانه در صیانت از بیت المال در سراسر کشور به اجرا در می‌آید.

منبع: سازمان ملی زمین و مسکن

