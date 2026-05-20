مدیرعامل شرکت هما از آمادگی کامل این شرکت برای برنامه‌ریزی، پشتیبانی و انجام پرواز‌های اختصاصی اعزام تیم ملی فوتبال به جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طاهر عبدالحی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده میان وزارت راه و شهرسازی، فدراسیون فوتبال ایران و شرکت هما، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه، مقرر بود تیم ملی فوتبال ایران بامداد ۲۷ اردیبهشت (۱۷ می ۲۰۲۶) عازم آنتالیا ترکیه شود و پس از برگزاری اردوی آمادگی، در ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ (۵ ژوئن ۲۰۲۶) آنتالیا را به مقصد فرودگاه توسان (KTUS) در ایالت آریزونای آمریکا ترک کند.

وی افزود: با توجه به زمان حدوداً ۱۵ ساعته پرواز به مقصد آمریکا، در شرایط فعلی، هواپیمای ایرباس ۳۳۰ ناوگان هما قابلیت انجام این مأموریت فراقاره‌ای را دارد. در این راستا، جلسات تخصصی متعددی در حوزه‌های عملیات پرواز، مهندسی و تعمیرات، ایمنی و تضمین کیفیت، خدمات فرودگاهی، بازرگانی و حقوقی برگزار شده و تمام ابعاد فنی، عملیاتی و پشتیبانی این مأموریت دقیقاً بررسی شده است.

مدیرعامل هما با تأکید بر توانمندی‌های این شرکت در اجرای پرواز‌های بین‌المللی، دیپلماتیک و مأموریت‌های ویژه تصریح کرد: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان خط هوایی (ایرلاین) حامل پرچم کشور، از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تخصصی لازم برای اجرای چنین مأموریت‌هایی برخوردار است و آمادگی کامل دارد تا تمامی خدمات مورد نیاز تیم ملی و هیئت همراه (کادر فنی و اجرایی) را مطابق با بالاترین استاندارد‌های ایمنی، امنیت پرواز، کیفیت خدمات و الزامات هوانوردی بین‌المللی ارائه دهد.

عبدالحی ادامه داد: خدمات پیش‌بینی‌شده در این مأموریت شامل برنامه‌ریزی و پشتیبانی عملیاتی، اخذ مجوز‌های پروازی، هماهنگی‌های فرودگاهی، حمل تجهیزات تخصصی ورزشی و پزشکی، ارائه خدمات اختصاصی مسافری (VIP/CIP)، پشتیبانی لجستیکی، تأمین نیاز‌های عملیاتی در فرودگاه‌های مبدأ، مقصد و میانی (در صورت نیاز)، برنامه‌ریزی سوخت‌رسانی و اجرای کامل الزامات عملیاتی پرواز است.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های بین‌المللی این مأموریت خاطرنشان کرد: مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو مربوط به اخذ مجوز‌های عبور از فضای کشور‌های مسیر (Overfly Permissions)، مجوز‌های نشست و برخاست (Landing & Take-Off Permits)، هماهنگی خدمات سوخت‌رسانی، هَندلینگ مسافر و رمپ، اخذ روادید و مجوز ورود کادر پروازی، تکنسین‌ها و سایر عوامل عملیاتی، همچنین تأمین خدمات اقامتی و پشتیبانی خدمه پروازی (HOTAC) و سایر الزامات مرتبط با عملیات بین‌المللی است که با توجه به شرایط و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نیازمند هماهنگی‌های گسترده دیپلماتیک و هوانوردی خواهد بود.

مدیرعامل هما در ادامه با اشاره به تعاملات صورت‌گرفته با فدراسیون فوتبال ایران و مراجع بین‌المللی اظهار داشت: مقرر شده است گزارشی جامع به زبان انگلیسی از توانمندی‌های فنی، عملیاتی و تخصصی هما تهیه و به فدراسیون فوتبال ایران ارائه شود تا برای هماهنگی‌های لازم با فیفا و سایر مراجع ذی‌ربط بین‌المللی اقدام گردد. این امر به تسهیل صدور مجوز‌ها و رفع محدودیت‌های احتمالی کمک خواهد کرد.

عبدالحی خاطرنشان کرد: با وجود آمادگی کامل هما، انجام این مأموریت منوط به اخذ کلیه مجوز‌ها و تأییدیه‌های عملیاتی، هوانوردی، حقوقی، دیپلماتیک و ... از مراجع ذی‌صلاح داخلی و خارجی است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص پس از نهایی‌شدن هماهنگی‌ها و دریافت پاسخ‌های رسمی انجام می‌شود.

وی همچنین به همزمانی احتمالی این مأموریت با عملیات بازگشت حجاج اشاره کرد و گفت: از تاریخ ۱۱ خردادماه، عملیات بازگشت حجاج آغاز می‌شود که به مدت ۱۲ روز ادامه خواهد داشت و این موضوع فشار عملیاتی قابل توجهی را بر ناوگان هما وارد می‌کند. ازاین‌رو، برنامه‌ریزی ناوگان و تخصیص هواپیما‌ها باید با دقت و حساسیت ویژه‌ای انجام شود تا ضمن حفظ نظم عملیات حج، امکان اجرای مأموریت‌های ویژه نیز فراهم باشد.

مدیرعامل هما در پایان تأکید کرد: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) انجام پرواز تیم ملی را صرفاً یک عملیات پروازی تلقی نمی‌کند، بلکه آن را مأموریتی ملی در راستای حمایت از ورزش کشور و اثبات توانمندی‌های صنعت هوانوردی ایران در عرصه بین‌المللی می‌داند. هما آمادگی کامل دارد در صورت فراهم شدن شرایط و اخذ مجوز‌های لازم، این مأموریت را شایسته نام ایران، مردم کشورمان و تیم ملی فوتبال ایران به انجام برساند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود بر شمااااا باعث افتخار و مباهاته🌷🌷🌷🌷🙏
