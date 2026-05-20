رئیس جمهور با بیان اینکه شهدای پرواز اردیبهشت نماد مردم‌داری، وفاداری و خدمت بی‌منت به ایران و ملت بودند، گفت: ملت بزرگ و قدرشناس ایران نیز همواره قدردان خادمان صدیق و دلسوز خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس به مناسبت دومین سالگرد شهدای پرواز اردیبهشت نوشت: دومین سالگرد شهادت شهید جمهور، خادم صادق و مردمی ملت ایران، دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهان وفادار ایشان را گرامی می‌دارم و به روان پاک همه آنان درود می‌فرستم.

رئیس‌جمهور بیان کرد: این مناسبت، فرصتی برای پاسداشت یاد و نام انسان‌های بزرگی است که با اخلاص، ساده‌زیستی، مسئولیت‌پذیری و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، همه توان و زندگی خود را وقف خدمت به مردم، رفع مشکلات کشور و اعتلای ایران اسلامی کردند و تا واپسین لحظات عمر، صادقانه در مسیر خدمت باقی ماندند.

پزشکیان عنوان کرد: شهدای پرواز اردیبهشت نماد مردم‌داری، وفاداری و خدمت بی‌منت به ایران و ملت بودند. نام و یاد این عزیزان، نه‌تنها در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند، بلکه منش، رفتار و روحیه خدمتگزاری آنان، امروز الگویی روشن برای همه مسئولان و خدمتگزاران کشور است؛ الگویی که به ما یادآوری می‌کند مسئولیت در نظام اسلامی، فرصتی برای خدمت صادقانه، گره‌گشایی از مشکلات مردم و تلاش بی‌وقفه برای پیشرفت و سربلندی ایران است.

رئیس جمهور تصریح کرد: ملت بزرگ و قدرشناس ایران نیز همواره قدردان خادمان صدیق و دلسوز خود است و نام کسانی را که با پاکدستی، اخلاص و فداکاری برای عزت و اقتدار کشور تلاش کرده‌اند، هرگز فراموش نخواهد کرد. مردم ایران در همه فراز و نشیب‌ها ثابت کرده‌اند در فقدان فرزندان خدوم و فداکار خود، با همبستگی، صبوری و اراده‌ای استوارتر، راه عزت، استقلال، پیشرفت و آبادانی کشور را ادامه خواهند داد.

پزشکیان در پایان، بار دیگر با گرامی‌داشت یاد و خاطره رئیس‌جمهور شهید و همراهان شهیدش، به‌ویژه وزیر امور خارجه شهید، از سال‌ها مجاهدت، تلاش صادقانه و خدمات خستگی‌ناپذیر آنان در مسیر خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی تجلیل کرد و گفت: اطمینان دارم ملت قدرشناس ایران، نام، راه و یاد این خدمتگزاران صادق را همواره با احترام و نیکی در خاطر خود زنده نگاه خواهند داشت. روحشان شاد، یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، شهدای خدمت
پزشکیان: دولت با تمام ظرفیت از تقویت نیرو‌های مسلح حمایت می‌کند
عارف: وظیفه ملی ما ادامه مسیر خدمت صادقانه و حفظ وفاق است
پزشکیان: به تسلیم واداشتن ایران از طریق زور توهمی بیش نیست
پزشکیان در دیدار وزیر کشور پاکستان تأکید کرد؛
ضرورت تداوم گفت‌وگو، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و هماهنگی میان کشورهای اسلامی
سپاه: راه شهید رئیسی، چراغ خدمت در میدان نبرد پیچیده امروز است
در نشست تخصصی با مدیران وزارت نفت صورت گرفت:
دو مأموریت راهبردی پزشکیان به وزارت نفت برای مدیریت بهینه انرژی و پتروشیمی
پزشکیان: با اتکا به انسجام ملی از شرایط موجود باموفقیت عبور می‌کنیم
پزشکیان: استانداران پرچمدار مشارکت ملی برای عبور از شرایط جنگی هستند
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقای مسئول.منه حقوق بگیر هم با این گرونی کمتر از شهید نیستیم.از گرونی هم بگو.شما رییس جمهور همه هستی .کجایی؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای خدا چرا از آسمان یه سنگ بزرگی نمیفرستی تا راحت بشیم از اینهمه مصیبت و گرفتاری. معلم بازنشسته ۹۷
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل رو وصل کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ظاهرا اینطور که بوش میاد این بهانه شد که خودشون از اینترنت خلاص کنن برای همیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
آقای پزشکیان قیمت دارو خیلی رفته بالا در توانمون نیست که دارو تهیه کنیم به فکر بیماران باشید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا چی داری میگی مردم دارن تلف میشن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت_وصل_کنید
۶
۳۶
پاسخ دادن
