وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با اشاره به برخی از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن، در این خصوص توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، درمورد اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: ما در ابتدا، کلان پروژه «ایرانراه» را با فرماندهی شهید آیتالله رئیسی تعریف کردیم و همیشه جلسهای برای این موضوع برگزار شد و میزان ترانزیت در سال ۱۴۰۲، ۱۷.۷ میلیون تن کالا از ایران بوده است.
بذرپاش ادامه داد: پروژه مسکن در کشور بسیار سخت است، امّا شهید آیتالله رئیسی با بنده صحبت کرد و برای تأمین مالی و مسکن و... به صورت جداگانه جلسه برگزار میکرد و این تلاشها و میزان اهتمام در شاخصها خودشان را نشان دادند که یکی از آنها، رشد ارزش افزوده در بخش ساختمان و مسکن بوده است. یعنی در سال ۱۴۰۲، رشد بخش مسکن و ساختمان ۷.۱+ بود که نشان دهنده حجم زیادی از تلاش است.
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم گفت: یکی از اقدامات دولت سیزدهم این بود که احتکار زمین را شکست و ۴۰۰ هزار قطعه زمین در شهرها را به مردم داد و به احتساب ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی، زمین تأمین کردیم و یکی از بزرگترین طرحهای مسکن سازی در کشور، مسکن «مهر» در دولت نهم و دهم بود که هشت سال طول کشید و نیمی از زمین تأمین شده بود، امّا در دولت سیزدهم، دو برابر آن پروژه بزرگ، زمین تأمین شد.
بذرپاش ادامه داد: تا قبل از دولت سیزدهم، واگذاری زمین رایگان در روستاها در قالب نهضت ملی وجود نداشت، امّا در سال ۱۴۰۲، فقط ۵۰ هزار هکتار زمین در روستاها و ۵۰ هزار هکتار زمین در شهرها تأمین کردیم و عملیات واگذاری برای روستاها شروع شده بود که حدود ۶۰۰ هزار قطعه زمین از یک میلیون برای روستاها و یک میلیون برای شهرها که تا پایان دولت هدفگذاری شد تأمین شده بود و از یک میلیون برای شهرها، ۴۰۰ هزار قطعه زمین واگذار شد و برای روستاها، ۶۵۰ هزار قطعه زمین تأمین شد و در جریان فرآیند واگذاری، آیتالله رئیسی به شهادت رسید.
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم گفت: سامانه «خودنویس» یکی از یادگاریهای دولت شهید آیتالله رئیسی است و بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کد رهگیری از این سامانه دریافت شده است و در زمینه ساماندهی بازار اجاره مسکن، یکی از مترقیترین قانونها به اهتمام شهید آیتالله رئیسی و به کمک مجلس، قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن بود.
بذرپاش افزود: راهاندازی بنگاههای تعطیل و نیمه تعطیل و بیاثر کردن تحریمها پروژه اصلی دولت سیزدهم بود.
در ابتدای دولت سیزدهم، ۴۵۰ هزار بشکه نفت در روز به دلیل تحریمها صادر میکردیم و در پایان دولت، به روزی یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت رسید و به طور ماهانه، حدود ۷۰۰ میلیون دلار در حساب بانک مرکزی واریز میشد و در پایان دولت، به طور ماهانه ۳ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی واریز شد.