وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با اشاره به برخی از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن، در این خصوص توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، درمورد اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مسکن گفت: ما در ابتدا، کلان پروژه «ایران‌راه» را با فرماندهی شهید آیت‌الله رئیسی تعریف کردیم و همیشه جلسه‌ای برای این موضوع برگزار شد و میزان ترانزیت در سال ۱۴۰۲، ۱۷.۷ میلیون تن کالا از ایران بوده  است.

بذرپاش ادامه داد: پروژه مسکن در کشور بسیار سخت است،  امّا شهید آیت‌الله رئیسی با بنده صحبت کرد و برای تأمین مالی و مسکن و... به صورت جداگانه جلسه برگزار می‌کرد و این تلاش‌ها و میزان اهتمام در شاخص‌ها خودشان را نشان دادند که یکی از آن‌ها، رشد ارزش افزوده در بخش ساختمان و مسکن بوده است. یعنی در سال ۱۴۰۲، رشد بخش مسکن و ساختمان ۷.۱+ بود که نشان دهنده حجم زیادی از تلاش است.

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم گفت: یکی از اقدامات دولت سیزدهم این بود که احتکار زمین را شکست و ۴۰۰ هزار قطعه زمین در شهرها را به مردم داد و به احتساب ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی، زمین تأمین کردیم و یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مسکن سازی در کشور، مسکن «مهر» در دولت نهم و دهم بود که هشت سال طول کشید و نیمی از زمین تأمین شده بود، امّا در دولت سیزدهم، دو برابر آن پروژه بزرگ، زمین تأمین شد.

بذرپاش ادامه داد: تا قبل از دولت سیزدهم، واگذاری زمین رایگان در روستاها در قالب نهضت ملی وجود نداشت، امّا در سال ۱۴۰۲، فقط ۵۰ هزار هکتار زمین در روستاها و ۵۰ هزار هکتار زمین در شهرها تأمین کردیم و عملیات واگذاری برای روستاها شروع شده بود که حدود ۶۰۰ هزار قطعه زمین از یک میلیون برای روستاها و یک میلیون برای شهرها که تا پایان دولت هدف‌گذاری شد تأمین شده بود و از یک میلیون برای شهرها، ۴۰۰ هزار قطعه زمین واگذار شد و برای روستاها، ۶۵۰ هزار قطعه زمین تأمین شد و در جریان فرآیند واگذاری، آیت‌الله رئیسی به شهادت رسید.

وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم گفت: سامانه «خودنویس» یکی از یادگاری‌های دولت شهید آیت‌الله رئیسی است و بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کد رهگیری از این سامانه دریافت شده است و در زمینه ساماندهی بازار اجاره مسکن، یکی از مترقی‌ترین قانون‌ها به اهتمام شهید آیت‌الله رئیسی و به کمک مجلس، قانون سامان‌دهی بازار اجاره مسکن بود.

بذرپاش افزود: راه‌اندازی بنگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل و بی‌اثر کردن تحریم‌ها پروژه اصلی دولت سیزدهم بود.

در ابتدای دولت سیزدهم، ۴۵۰ هزار بشکه نفت در روز به دلیل تحریم‌ها صادر می‌کردیم و در پایان دولت، به روزی یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت رسید و به طور ماهانه، حدود ۷۰۰ میلیون دلار در حساب بانک مرکزی واریز می‌شد و در پایان دولت، به طور ماهانه ۳ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی واریز شد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
سامانه خوبی ست اما نیاز به بروز رسانی دارد.
اولأ اتحادیه املاک جمع شود.
خریدار و فروشنده و مالک و مستأجر با خیال راحت معامله کنند.
سیستم هوش مصنوعی قیمت املاک را بعد از راستی آزمایی مشخص کند در خرید و فروش و رهن و اجاره ...
در صورت قیمت‌های غیر واقعی ، سیستم از دسترس خارج شود.
قیمت گذاری برای سیستم خودنویس واجب است.
هزینه‌هایی که بنگاه دریافت می‌کند به سود متعاملین میباشد.
سامانه مبلغ اندکی دریافت کند.
و...
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۲:۰۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
جناب ، یکبار خود حضرتعالي با سامانه خودنویس کار کردی ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل رو وصل کنید
دولت آقای پزشکیان خیلی مردم رو اذیت کرد هیج وقت یادمون نمیره
