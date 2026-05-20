باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در طول صد و نودمین نشست انجمن آکوستیک آمریکا که از ۱۱ تا ۱۵ مه برگزار شد، محقق آنجلینا بلوکون از دانشگاه مریلند تحقیقات علمی ارائه داد که دیدگاه ما را در مورد فیزیولوژی شنوایی و روشهای درمانی آن تغییر میدهد. او همچنین دادههایی را ارائه داد که نشان میدهد شنوایی در مردان و زنان به طور متفاوتی تغییر میکند و هورمونها نقش مهمی در این فرآیند دارند.
طبق یافتههای این محقق، نوسانات هورمونی بر عملکرد سلولهای مغزی مسئول پردازش صداها تأثیر میگذارد. این تأثیر نه تنها در حساسیت شنوایی، بلکه در شیوه کلی درک اطلاعات شنوایی توسط فرد نیز منعکس میشود.
سیستم شنوایی تحت تأثیر هورمونها
شایان ذکر است که سیستم شنوایی انسان سیستمی با دقت و حساسیت استثنایی است. همانطور که تحقیقات بلوکون نشان داد، رفتار سلولهای مغزی در مناطقی که مسئول پردازش صدا هستند، مستقیماً تحت تأثیر هورمونها قرار میگیرد. در نتیجه، نوسانات سطح هورمونهای بدن ناگزیر منجر به تغییراتی در ساختارهایی میشود که از عملکرد شنوایی پشتیبانی میکنند. این امر منجر به پویایی کاملاً متفاوتی در مورد تغییرات مرتبط با سن بین مردان و زنان میشود.
این تجزیه و تحلیل چندین الگوی متمایز را آشکار کرد. الگوی اول نشان میدهد که شنوایی در مردان معمولاً در سنین پایینتر شروع به بدتر شدن میکند، اگرچه این کاهش به تدریج رخ میدهد. با این حال، در زنان، حساسیت شنوایی ممکن است در طول چرخه قاعدگی نوسان داشته باشد و این کاهش ممکن است پس از یائسگی بیشتر مشهود شود.
بلوکون دادههای شنوایی جمعآوریشده را مجدداً تفسیر کرد و پیشنهاد داد که شنوایی نه به عنوان یک عملکرد مجزا، بلکه به عنوان بخشی جداییناپذیر از سلامت کلی هورمونی در نظر گرفته شود. اگر حوزه پزشکی این موضوع را در نظر بگیرد، راه را برای تشخیصهای شخصیسازیشده - جایگزین اتکا به هنجارهای مبتنی بر میانگین - هموار میکند، پیشرفتی که برای همه مفید خواهد بود.
منبع: Naukatv.ru