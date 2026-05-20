مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: از ۷ هزار متقاضی جوانی جمعیت تاکنون برای ۲۵۰۰ خانوار زمین رایگان واگذار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ امروز مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی به همراه مدیران کل راه و شهرسازی، بهزیستی، ورزش و جوانان، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان با خانواده سه قلوهایی که به تازگی متولد شده‌اند دیدار و با آنها گفت‌وگو کردند.

الهامی در این دیدار ضمن تبریک تولد سه قلوها و روز ملی جمعیت اظهار کرد: در شرایط کنونی که ایام جنگ قرار داریم تولد هر نوزاد حامل پیام « یک فرزند بیشتر برای ایران مقتدر » می باشند و این نوزادان بعنوان آینده سازان ارزشمند هستند.

پیمان آرامون مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به قانون جوانی جمعیت مبنی بر واگذاری زمین رایگان به خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر اظهار کرد: در سطح استان ۷ هزار نفر شامل این قانون بودند که تا کنون برای ۲۵۰۰ نفر زمین رایگان واگذار شده است.

آرامون اظهار کرد: تا پایان سال جاری نیز برای عمده این متقاضیان واگذاری زمین انجام خواهد شد.

رسول بابایان مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی هم در این دیدار اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های سازمان بهزیستی برای خانواده های دوقلو، سه قلو و بالاتر پرونده های حمایتی تا پایان ۶ سالگی تشکیل می شود.

وی با اظهار اینکه هزینه های پرداختی هر سال متغیر می باشد؛ گفت: برای خانواده های سه قلو و بالاتر ماهیانه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانواده‌های دو قلو مبلغ ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ماهانه به عنوان مستمری پرداخت می شود.

بابایان افزود: برای خانواده‌های دارای چند قلو علاوه بر مبلغ مستمری ماهیانه وام اشتغال و مسکن نیز تعلق می گیرد همچنین در تامین هزینه های درمانی نیز حمایت دریافت می کنند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی خاطرنشان شد: در سطح استان ۲۸۵۱ خانواده دارای دوقلو و ۲۳۲ خانواده دارای سه‌قلو داریم که از این تعداد ۷۶۱ خانواده دارای دوقلو و ۸۴ خانواده دارای سه‌قلو مربوط به شهرستان ارومیه می باشند.

ریخته گر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان هم در ادامه دیدار با این خانواده سه‌قلو اظهار کرد: حوزه دانشگاه حمایت هایی در خصوص مباحث مراقبتی و پایش رشد تا ۲ سالگی نوزادان در مراکز مطهری و کوثر ارومیه خدمات دریافت خواهند کرد. در رابطه با اقدامات تشخیصی و درمانی نیز بهرمند خواهند شد همچنین سهمیه شیرخشک تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه در تامین سهمیه شیرخشک که گاها خانواده ها با مشکلاتی رو برو می شوند گفت: در صورت وجود چنین خانواده های که در دریافت سهمیه شیر خشک دچار مشکل شده اند با مراجعه به معاونت بهداشت دانشگاه این مشکل را رفع کنند.

نماینده اداره کار و رفاه اجتماعی استان نیز اظهار کرد: در قالب طرح یسنا ماهانه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به ازای هر فرزند و در طرح کارت امید هم ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند به حساب مادر و ماهانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان نیز به عنوان یارانه از طرف سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد.

گفتنی است از دفتر مقام معظم رهبری نیز برای این خانواده ۳ سکه به عنوان تبرک ، ۲۰۰ میلیون تومان وام مسکن به صورت بلاعوض و ۱۰۰ میلیون تومان وام مسکن، ۳۰ میلیون تومان بلاعوض معیشتی و همچنین ۶۰۰ هزار تومان از بابت تهیه شیر خشک به ازای هر نوزاد از طریق ثبت نام در سایت «شمیم» تعلق می گیرد.

گفتنی است در پایان این دیدار سند یک قطعه زمین رایگان به این خانواده اهدا شد.