علی فالح الزیدی حمايت از مذاکرات تهران-واشنگتن و تکیه بر دیپلماسی به عنوان ضامن امنیت منطقه و جهان را ضروری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستوزیر عراق در دیدار با سفیر ترکیه حمایت از مذاکرات تهران-واشنگتن و تکیه بر دیپلماسی به عنوان ضامن امنیت منطقه و جهان را ضروری دانست.
«علی فالح الزیدی» نخستوزیر عراق امروز چهارشنبه میزبان «انیل بورا اینان» سفیر ترکیه در عراق بود.
طبق بیانیه رسمی منتشر شده از سوی دفتر الزیدی، در این دیدار درباره روند تقویت روابط ۲جانبه گفتوگو شده و ۲ طرف بر همکاری متقابل و تلاش برای ارتقای سطح همکاریها در زمینههای مختلف به ویژه صادرات نفت، توسعه مدیریت آب، پیشرفت پروژه توسعه استراتژیک و نیز افزایش هماهنگیها در راستای منافع مشترک عراق و ترکیه تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری «واع» عراق، در ادامه این دیدار نیز الزیدی ضمن بررسی تلاشهایی که تاکنون برای کاهش تنش در منطقه انجام شده، بر اهمیت حمایت از گزینه مذاکره میان تهران و واشنگتن و تکیه بر راهحلهای دیپلماتیک و گفتوگو به عنوان ضامن پایداری امنیت و ثبات در منطقه و جهان تاکید کرد.