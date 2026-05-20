علی فالح الزیدی حمايت از مذاکرات تهران-واشنگتن و تکیه بر دیپلماسی به عنوان ضامن امنیت منطقه و جهان را ضروری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخست‌وزیر عراق در دیدار با سفیر ترکیه حمایت از مذاکرات تهران-واشنگتن و تکیه بر دیپلماسی به عنوان ضامن امنیت منطقه و جهان را ضروری دانست.

«علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق امروز چهارشنبه میزبان «انیل بورا اینان» سفیر ترکیه در عراق بود.

طبق بیانیه رسمی منتشر شده از سوی دفتر الزیدی، در این دیدار درباره روند تقویت روابط ۲جانبه گفت‌و‌گو شده و ۲ طرف بر همکاری متقابل و تلاش برای ارتقای سطح همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف به ویژه صادرات نفت، توسعه مدیریت آب، پیشرفت پروژه توسعه استراتژیک و نیز افزایش هماهنگی‌ها در راستای منافع مشترک عراق و ترکیه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری «واع» عراق، در ادامه این دیدار نیز الزیدی ضمن بررسی تلاش‌هایی که تاکنون برای کاهش تنش در منطقه انجام شده، بر اهمیت حمایت از گزینه مذاکره میان تهران و واشنگتن و تکیه بر راه‌حل‌های دیپلماتیک و گفت‌و‌گو به عنوان ضامن پایداری امنیت و ثبات در منطقه و جهان تاکید کرد.

برچسب ها: نخست وزیرعراق ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
تماس تلفنی اردوغان و ترامپ درباره مسائل منطقه
عراق حملات اخیر پهپادی به عربستان را محکوم كرد
عراق وجود اردوگاه اسرائیلی در خاک خود را تکذیب کرد
ادعاى امارات درباره منشاء حملات پهپادى به نیروگاه براکه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا دیگه از قول نخست وزیر عراق .
۰
۰
پاسخ دادن
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند