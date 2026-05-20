معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد مسکو تنها در صورت درخواست طرفین، برای کمک به مذاکرات آتش‌بس میان ایران و آمریکا وارد عمل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید مسکو آماده است در صورت لزوم به مذاکرات آتش‌بس ایران و آمریکا کمک کند، اما قصد ندارد کمک خود را تحمیل کند.

وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی تاس این کشور گفت: «روسیه آماده است تا تمام کمک‌های ممکن را برای حل این مناقشه ارائه دهد. در عین حال، ما هرگز خدمات خود را تحمیل نکرده‌ایم و قصد تحمیل آن را نداریم. اما در صورت درخواست، دست یاری دراز خواهیم کرد.»

ریابکوف تأکید کرد که مسکو همیشه «متعهد به یافتن راه‌حل منحصراً از طریق کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک» بوده و هست.

وی گفت که روسیه از تلاش‌های واشنگتن و تهران برای از سرگیری روند مذاکرات استقبال می‌کند و به «نقش فعال طرف پاکستانی در تثبیت اوضاع و ایجاد شرایط برای حرکت به سمت صلح پایدار» اشاره کرد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ساعاتی پیش، روسیه و چین به طور مشترک حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردند. در این بیانیه مشترک، حملات اخیر «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» توصیف شده و تاکید شده که اقداماتی از این دست، ثبات در آسیای غربی را تضعیف می‌کند.

روسیه و چین همچنین خواستار بازگشت به گفت‌و‌گو و مذاکرات در پرونده ایران با هدف جلوگیری از گسترش دایره تنش در غرب آسیا شدند.

منبع: الجزیره

احمد
۱۲:۰۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای فرصت طلب.بعدا تاریخ قضاوت خواهد کرد و خیانت های شما و خیلی های دیگر به ایران برملا خواهد شد.
