روسیه هوش مصنوعی را در مدیریت ایستگاه مداری آینده‌دار خود وارد خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دمیتری گورشکوف، مدیر تحول دیجیتال در روسکاسموس، اعلام کرد که از نرم‌افزار هوش مصنوعی برای کنترل و مدیریت ایستگاه فضایی روسیه (ROS) استفاده خواهد شد.

گورشکوف در حاشیه کنفرانس «صنعت دیجیتال روسیه صنعتی» گفت: «هوش مصنوعی مسئول مدیریت ایستگاه مداری ROS و اتصال فضاپیما به آن خواهد بود. این بدان معناست که فضانوردان می‌توانند به جای مشغول بودن به کنترل ایستگاه، بیشتر بر آزمایش‌های علمی تمرکز کنند.»

وی افزود: «اگرچه هوش مصنوعی این وظایف را انجام خواهد داد، اما همه چیز توسط تیمی از متخصصان روی زمین در مرکز کنترل ماموریت روسیه نظارت خواهد شد.»

گورشکوف توضیح داد که هوش مصنوعی مورد استفاده در ایستگاه بر اساس نرم‌افزاری خواهد بود که توسط شرکت‌ها و موسسات روسی توسعه داده شده است.

وی خاطرنشان کرد که شرکت روسی Sber در حال حاضر توسعه‌دهنده پیشرو این نرم‌افزار است و همه توسعه‌دهندگان روسی که مایل به همکاری در توسعه آن هستند باید در این امر مشارکت داشته باشند.

روسیه قصد دارد اولین واحد نیروگاه هسته‌ای ROS خود را در سال ۲۰۲۷ راه‌اندازی کند. این واحد شامل یک ماژول تحقیقاتی و یک ماژول تولید برق خواهد بود.قرار است دو واحد دیگر تا سال ۲۰۳۰ راه‌اندازی شوند و تعداد کل واحد‌ها را به سه واحد برسانند. در مرحله دوم، بین سال‌های ۲۰۳۱ تا ۲۰۳۳، واحد‌های TsM۱ و TsM۲ نیز اضافه خواهند شد.

منبع: TASS

برچسب ها: روسکاسموس ، ایستگاه فضایی ، فضا ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
اولین خانه‌ای که انسان در خارج از زمین بنا کرد
عتیقی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مشاهده پیاده روی فضایی امروز را از دست ندهید
می‌توان در فضا حباب تولید کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
آخرین اخبار
مدارس حق تغییر طرح و رنگ لباس فرم دانش‌آموزان را تا ۳ سال ندارند
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور و دانشجو معلمان
عقب‌نشینی دانشگاه پیام‌نور از برگزاری آزمون‌های حضوری
میزان تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد
راه اندازی درمانگاه جامع اورولوژی، قلب و ارتوپدی در آینده‌ای نزدیک/ ارائه خدمات رایگان به دهک‌های پایین
ایرانی‌ها سالانه ۲۵۰ میلیون سرُم تزریق می‌کنند
همه کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی حضوری شد
وقتی کتاب با خواننده سخن می‌گوید: عصر جدیدِ هوش مصنوعی در دنیای کلمات
دانش‌بنیان‌های ایرانی مرز‌های فناوری را جابه‌جا می‌کنند