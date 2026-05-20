باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دمیتری گورشکوف، مدیر تحول دیجیتال در روسکاسموس، اعلام کرد که از نرم‌افزار هوش مصنوعی برای کنترل و مدیریت ایستگاه فضایی روسیه (ROS) استفاده خواهد شد.

گورشکوف در حاشیه کنفرانس «صنعت دیجیتال روسیه صنعتی» گفت: «هوش مصنوعی مسئول مدیریت ایستگاه مداری ROS و اتصال فضاپیما به آن خواهد بود. این بدان معناست که فضانوردان می‌توانند به جای مشغول بودن به کنترل ایستگاه، بیشتر بر آزمایش‌های علمی تمرکز کنند.»

وی افزود: «اگرچه هوش مصنوعی این وظایف را انجام خواهد داد، اما همه چیز توسط تیمی از متخصصان روی زمین در مرکز کنترل ماموریت روسیه نظارت خواهد شد.»

گورشکوف توضیح داد که هوش مصنوعی مورد استفاده در ایستگاه بر اساس نرم‌افزاری خواهد بود که توسط شرکت‌ها و موسسات روسی توسعه داده شده است.

وی خاطرنشان کرد که شرکت روسی Sber در حال حاضر توسعه‌دهنده پیشرو این نرم‌افزار است و همه توسعه‌دهندگان روسی که مایل به همکاری در توسعه آن هستند باید در این امر مشارکت داشته باشند.

روسیه قصد دارد اولین واحد نیروگاه هسته‌ای ROS خود را در سال ۲۰۲۷ راه‌اندازی کند. این واحد شامل یک ماژول تحقیقاتی و یک ماژول تولید برق خواهد بود.قرار است دو واحد دیگر تا سال ۲۰۳۰ راه‌اندازی شوند و تعداد کل واحد‌ها را به سه واحد برسانند. در مرحله دوم، بین سال‌های ۲۰۳۱ تا ۲۰۳۳، واحد‌های TsM۱ و TsM۲ نیز اضافه خواهند شد.

منبع: TASS