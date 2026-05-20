سامسونگ در حال آماده شدن برای عرضه گلکسی زد فولد واید جدید است که انتظار می‌رود جزء بهترین گوشی‌های هوشمند تاشو باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق آخرین اطلاعات فاش شده،  گلکسی زد فولد واید دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه IP48 خواهد بود. ابعاد آن در حالت باز شده ۱۶۱.۴ در ۱۲۳.۹ در ۴.۹ میلی‌متر و در حالت تا شده ۸۲.۲ در ۱۲۳.۹ در ۹.۸ میلی‌متر است و ۱۹۹ گرم وزن دارد.

صفحه نمایش اصلی انعطاف‌پذیر آن یک نمایشگر تاشوی داینامیک LTPO AMOLED 2X با اندازه ۷.۶ اینچ و وضوح ۱۸۲۸ در ۲۵۸۴ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریباً ۴۱۶ پیکسل در هر اینچ است. صفحه نمایش خارجی آن یک نمایشگر ۵.۴ اینچی داینامیک LTPO AMOLED 2X با وضوح ۱۲۶۴ در ۱۸۴۸ پیکسل است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با رابط کاربری One UI 8 اجرا می‌کند و از پردازنده کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۳۰، ۱۲/۱۶ گیگابایت رم و گزینه‌های حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن از نوع دوگانه با وضوح (۵۰+۵۰) مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیوی ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه است و دوربین جلوی آن ۱۰ مگاپیکسل است.

این گوشی همچنین دارای دو اسلات نانو سیم کارت و eSIM برای اتصال تلفن همراه، پورت USB Type-C 2.0، NFC، اسکنر اثر انگشت و باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۵ واتی است.

منبع: gsmarena

