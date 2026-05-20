باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه هفتاد و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت در ژنو در دیدار با سید مصطفی کمال، وزیر بهداشت پاکستان، بر تقویت همکاریها در حملونقل دارو و ملزومات پزشکی و بهرهگیری از ظرفیتهای تولید واکسن تاکید کرد.
در این دیدار، ظفرقندی با اشاره به جنگ اخیر و تبعات انسانی آن، از تلاشهای گسترده پاکستان برای کمک به برقراری صلح و آرامش در منطقه قدردانی کرد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت همگرایی منطقهای در حوزه سلامت، به همکاریهای جاری دو کشور اشاره کرد و نقش پاکستان در تسهیل حملونقل دارو و ملزومات پزشکی از مسیرهای شرق آسیا را مورد قدردانی قرار داد.
در آغاز این ملاقات، سید مصطفی کمال وزیر بهداشت پاکستان با ابراز تسلیت عمیق برای شهادت رهبر انقلاب و مردم ایران در جریان جنگ، تاکید کرد که همسایگان همواره در کنار یکدیگر هستند و باید از منظر امنیت ملی برای حفظ و ارتقای سلامت همکاری کنند.
وی با اشاره به برنامههای پاکستان برای تقویت ظرفیتهای تولید واکسن در آینده نزدیک، از هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینههای مورد درخواست استقبال کرد.
بر اساس این گزارش، دو طرف ضمن تاکید بر تداوم رایزنیها، بر ضرورت ادامه تلاشها برای برقراری صلح و آرامش در منطقه و توسعه همکاریهای عملیاتی در حوزههای حملونقل دارو، تبادل تجربیات فنی و تولید واکسن تاکید کردند.
تأکید بر ضرورت تداوم همکاریهای بینالمللی سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه ملاقاتهای خود، با حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت دیدار کرد و ضمن تشریح تبعات انسانی جنگ اخیر و آسیبهای واردشده به زیرساختها و مراکز درمانی کشور، بر تداوم همکاریهای مشترک در حوزه سلامت تأکید کرد.
ظفرقندی با اشاره به جنگ اخیر و پیامدهای انسانی ناشی از آن، حملات صورتگرفته علیه زیرساختها و مراکز درمانی را موجب وارد آمدن خسارات جدی به نظام سلامت و کادر درمان کشور دانست.
وی با ارائه مستندات مصور این آسیبها به مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، توضیحاتی نیز درباره شمار مجروحان غیرنظامی و شهدای زن و کودک، بهویژه در میناب، ارائه کرد.
ظفرقندی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات سلامت در شرایط دشوار، خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در تمام این مدت با همه توان به وظایف خود عمل کرده و علاوه بر درمان مجروحان، ارائه خدمات اولیه بهداشتی از جمله واکسیناسیون و مراقبت از مادران باردار را بدون وقفه ادامه داده است.
وزیر بهداشت همچنین از موضعگیری حنان بلخی در محکومیت حمله به مراکز بهداشتی و درمانی و نیز انستیتو پاستور قدردانی کرد و بر ضرورت استمرار همکاریهای مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان جهانی بهداشت تأکید داشت.
در ادامه این دیدار، حنان بلخی با اشاره به شرایط پیچیده و دشوار منطقه و تأثیر آن بر حوزه سلامت، نسبت به تبعات انسانی جنگ در ایران ابراز تأسف کرد.
وی همچنین بهطور خاص نسبت به جانباختگان میناب ابراز همدردی کرد.
مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در ادامه، از تلاشهای دفتر منطقهای این سازمان برای حضور مستمر نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران سخن گفت و توضیحاتی درباره روند انتخاب نماینده جدید اعزامی به کشور ارائه کرد.
وی همچنین بر تداوم تعاملات دفتر منطقهای با جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف سلامت، بهویژه در زمینه ریشهکنی بیماریها از جمله هپاتیت سی (C)، تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، این دیدار، دو طرف ضمن تبادلنظر درباره زمان سفر دکتر حنان بلخی به ایران، بر ضرورت برقراری صلح و آرامش در منطقه و توسعه همکاریهای حوزه سلامت تأکید کردند.
هفتاد و نهمین مجمع جهانی بهداشت (WHA) روز گذشته (دوشنبه) در ژنو سوئیس با شعار «بازسازی سلامت جهانی: یک مسئولیت مشترک» آغاز به کار کرد.
این نشست از ۱۸ تا ۲۳ می ۲۰۲۶ مصادف با ۲۸ خرداد تا ۲ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی سازمان جهانی بهداشت برگزار میشود و وزرا و مقامات عالی رتبه حوزه سلامت کشورهای عضو، درباره مهمترین اولویتها و چالشهای نظام سلامت جهانی به تبادل نظر خواهند پرداخت.
مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت به عنوان بالاترین نهاد تصمیمگیری این سازمان، معمولا سالانه در ماه می (ماه جاری میلادی) در ژنو برگزار میشود و وظایف اصلی آن شامل تصمیمگیری در مورد سیاستهای سازمان جهانی بهداشت و بررسی و تصویب برنامه بودجه است. قرار است مجمع امسال در تاریخ ۲۳ میبه پایان برسد.
منبع: وزارت بهداشت