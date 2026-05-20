باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - عزیزی، مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان، از توسعه محصولی نوین در فاز تحقیق و توسعه خبر داد که با بهرهگیری از فناوری نانوفناوری و مواد متخلخل نانومقیاس، قادر به تشخیص بوهای خاص است. این دستگاه که «بینایی بویایی» نامیده میشود، هم در حوزههای امنیتی (تشخیص مواد منفجره و مخدر) و هم در پزشکی (تشخیص بیماریها از طریق بوی بازدم) کاربرد حیاتی دارد.
او افزود: این فناوری که در فاز تحقیقاتی پیشرفته قرار دارد، با توانایی تشخیص دقیق مولکولهای فرار (VOCs)، میتواند از شناسایی مواد منفجره و مخدر در حوزه امنیت گرفته تا تشخیص زودهنگام بیماریهای پیچیده مانند سرطان از طریق تحلیل بازدم انسان، عمل کند.
به گفته مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، این محصول که بر پایه مهندسی نانومواد متخلخل (Porous Nanomaterials) طراحی شده، با استفاده از ویژگیهای سطح بالا در مقیاس نانو، واکنشهای شیمیایی بسیار حساس را با مولکولهای هدف برقرار میکند. این واکنشها که در قالب امضای بویایی (Olfactory Signature) شناسایی میشوند، امکان تشخیص دقیقترین تغییرات شیمیایی در هوا یا بازدم را فراهم میآورند. در حوزه سلامت، این دستگاه میتواند با تحلیل ترکیب مولکولی نفس فرد، نشانگرهای زیستی (Biomarkers) مربوط به بیماریهایی نظیر سرطان دهان و سایر اختلالات را شناسایی کند.
او گفت: تیم تحقیق و توسعه این پروژه، با تمرکز بر مدلسازی تحلیلی و مهندسی معکوس بر پایه استانداردهای جهانی، پتنتها و مقالات معتبر بینالمللی را مورد واکاوی قرار دادهاند. این رویکرد علمی، پایه و اساس طراحی ساختار نانومتخلخل محصول را فراهم کرده است تا در مراحل آتی، نمونههای آزمایشگاهی به مدلهای عملیاتی تبدیل شوند.