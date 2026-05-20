مجوز رویه ملوانی (کالاهای ته لنجی) با پیگیری های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و با تایید کارگروه ماده ۴ برای منطقه آزاد کیش صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جزیره کیش به عنوان یکی از مهمترین مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور، با برخورداری از زیرساختهای مناسب بندری، لجستیکی، انبارداری، نظارتی و گمرکی، ظرفیت آن را دارد که با ساماندهی ورود و توزیع کالا، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، توسعه تجارت دریایی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
سازمان منطقه آزاد کیش امروز اعلام کرد که اجرای رویه ملوانی علاوه بر کمک به تنظیم بازار و تأمین بخشی از نیاز کالایی مناطق جنوبی کشور، زمینه افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ارتقای درآمدهای قانونی، شفافسازی جریان ورود کالا و تقویت اقتصاد دریامحور را در کیش فراهم خواهد کرد.
استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی و منطقهای، حمایت از فعالان حوزه حملونقل و تجارت دریایی و تسهیل فرآیندهای اقتصادی از دیگر دستاوردهای مهم اجرای رویه ملوانی در کیش خواهد بود.
دریافت مجوز واردات کالا با رویه ملوانی از مبدا منطقه آزاد کیش، یکی از مطالبات فعالان اقتصادی و تجار جزیره در سالهای اخیر بوده که با پیگیریهای مستمر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری دستگاههای ذیربط، اکنون وارد مرحله اجرا شده است.