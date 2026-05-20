رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت گیر افتادن آمریکا در جنگی که نمی‌توانند ببرند، دوباره در حال تکرار شدن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی  روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس، با نقل عبارتی از فصل ۱۱ کتاب خاطرات ونس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا نوشت: ما احساس می‌کردیم در دو جنگ بی‌پایان و بدون امکان برد گیر افتاده‌ایم و سهم نامتناسبی از سربازان از محله خودمان (محله فقرا) آمده بود.

رئیس مجلس عنوان کرد: این وضعیت (گیر افتادن آمریکا در جنگی که نمی‌توانند ببرند) دوباره در حال تکرار شدن است. این بار فقرا و فراموش‌شدگان آمریکایی باید هزینهٔ جنگ‌افروزی الیگارش‌های نزدیک به کاخ سفید، افراد شیطان‌صفتی همچون جیمی دیمون و لابی تاجران جنگ در واشینگتن را بپردازند.

گفتنی است جیمی دیمون مدیرعامل موسسه مالی و بانک جی‌پی مورگان در آمریکا و از مهم‌ترین چهره‌های حلقهٔ تامین‌کنندگان مالی جنگ علیه ایران است که اخیرا نیز علیه کشورمان لفاظی کرده است.

برچسب ها: آمریکا ، محمدباقر قالیباف
خبرهای مرتبط
قالیباف: دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد
پیام قالیباف به مناسبت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی
قالیباف: حضور آمریکا در منطقه زمینه ناامنی را فراهم می‌کند
قالیباف: شهادت فرمانده قسام در زمان آتش‌بس، مهر تاییدی بر بدعهدی دشمنان بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۰۹:۱۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
امریکا اگر دوباره اشتباه محاسباتی کند باید تاوان ان را نابودی خود بداند و نیروهای مقاومت چنان در تمام عرصه اورا زمین گیر کنند که میانجی گران قبل از امریکا صحنه را ترک کنند وبا وساطت نخواهند این جرثومه فساد را نجات دهند درود برانان که برای مقابله با دشمن سر از پا نمی شناسند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
لطفا فکری به حال گرانی و تورم زندگی مردم بکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا وقتی سلاح هسته ای نداشته باشیم این چرخه جنگ آتش بس و جنگ پایانی ندارد هیچ سرمایه گذاری داخلی و خارجی به وجود نمی‌آید هیچ تحریمی برداشته نمیشود تو این دنیا با قانون وحش فقط باید قوی بود و بازدارنده وسلام
۴
۱
پاسخ دادن
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
بقایی سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده شد
آخرین اخبار
بقایی سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده شد
بقائی: حمله به ایران تجاوز نظامی آشکار علیه یک دولت مستقل بود
بقائی: هیچ امتیازی از آمریکا نمی‌خواهیم، حقوقمان را می‌خواهیم
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید
رد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره جزئیات مذاکرات پایان جنگ
وزرای امور خارجه ایران و اتریش گفت‌و‌گو کردند
عبور ۳۱ فروند کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز
رهبر شهید انقلاب به عنوان «شهید شاخص سال» معرفی شد