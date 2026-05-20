باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس، با نقل عبارتی از فصل ۱۱ کتاب خاطرات ونس، معاون اول رئیس جمهوری آمریکا نوشت: ما احساس می‌کردیم در دو جنگ بی‌پایان و بدون امکان برد گیر افتاده‌ایم و سهم نامتناسبی از سربازان از محله خودمان (محله فقرا) آمده بود.

رئیس مجلس عنوان کرد: این وضعیت (گیر افتادن آمریکا در جنگی که نمی‌توانند ببرند) دوباره در حال تکرار شدن است. این بار فقرا و فراموش‌شدگان آمریکایی باید هزینهٔ جنگ‌افروزی الیگارش‌های نزدیک به کاخ سفید، افراد شیطان‌صفتی همچون جیمی دیمون و لابی تاجران جنگ در واشینگتن را بپردازند.

گفتنی است جیمی دیمون مدیرعامل موسسه مالی و بانک جی‌پی مورگان در آمریکا و از مهم‌ترین چهره‌های حلقهٔ تامین‌کنندگان مالی جنگ علیه ایران است که اخیرا نیز علیه کشورمان لفاظی کرده است.