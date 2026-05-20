باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مراسم گرامیداشت یاد شهیدان امیرعبداللهیان و خرازی، ضمن خوشامدگویی به میهمانان این مراسم و ادای احترام به همه شهیدان انقلاب اسلامی ایران بهخصوص رهبر شهید انقلاب و دانشآموزان مدرسه میناب گفت: روزی که اینجا مراسم معارفه من به عنوان وزیر بود، گفتم که مجلس تودیع خودم را هم میبیینم. به همین سرعت خواهد رسید. البته اگر خودم شخصا در این مجلس باشم. چه کسی دو سال پیش فکر میکرد که برای دو وزیر خارجه شهید گردهم جمع شویم. چه کسی باور میکرد شرایطی باشد که خبر شهادت بزرگی بیاید، اما همه مردانه بایستند؟
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید خرازی اظهار کرد: در یک کلمه میگویم که آقای دکتر خرازی، «آقا کمال» بود، همان آقا کمال خودمان. شاید نمیخندید، اما بسیار پاک بود. بسیار خوش اخلاق و متواضع بود، اما جدی بود. هر بار با او دیدار میکردیم، یک کاغذ کوچک داشت که موارد پیگیری در آن نوشته شده بود و آنها را یکی یکی پیگیری میکرد، اما به موقع اهل معاشرت و بگو بخند هم بود. او بسیار متواضع بود. بدون اغراق به کمال انسانیت رسیده بود و بسیار پرانگیزه، متعهد.
وزیر خارجه ایران با اشاره به مجروحیت دکتر خرازی در پی حملات آمریکایی ـ صهیونیستی، افزود: از وقتی مجروح شدند دنبال فرصتی بودم که حال ایشان مساعد باشند و صحبت کنند. روز قبل از شهادت، گفتند حال ایشان بهتر شده و صحبت کردیم. از من درباره اوضاع سوال کردند و موضوعی را درباره رابطه با کشورها پیگیری کردند. من بیشتر خوشحال شدم که حال ایشان خوب شده است ولی بعد به شهادت رسیدند. ایشان تا روز آخر تعهد خودشان را به کار و مسئولیت داشتند.
رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه با بیان اینکه شهید امیرعبداللهیان و بنده از شاگردان دکتر خرازی بودیم تاکید کرد که آقای امیرعبداللهیان، امیر اخلاق و تواضع بودند.
عراقچی افزود: ممکن است به وزارت خارجه چیزهای بگویند، اما ما بیشترین وزیر شهید را داریم و تعداد زیادی ایثارگر داریم که با انگیره و متعهد هستند. این جنگ محک بسیار خوبی بود. همکاران من در تمام روزها در محل وزارتخانه حضور داشتند و تلاش کردیم صدای حقانیت و مظلومیت مردم ایران و شهدا باشیم. این کار را به نحو خوبی انجام دادیم. پس از ۴۰ روز مقاومت خیلیها در سراسر دنیا به زبان آمدند که ما مردم ایران و نیروهای مسلح ایران و حتی مسئولان ایرانی را نشناخته بودیم؛ یکی یکی شهید شدند، اما ایستادند. اداره کشور را رها نکردند. کسی از سمت خود استعفا نداد، چه برسد که از کشور خارج شود. خیلی تلاش میکردند این اتفاق بیفتد، اما من افتخار میکنم یک مورد در وزارت خارجه و نمایندگیهای خود نداشتیم. همه همکاران من این تجربه را دارند؛ در خارج از کشور تحمل سختیها بسیار دشوار است، چراکه در معرض بمباران تبلیغات هستند و حفظ روحیه کار سختی است، اما همه همکاران من این کار را انجام دادند.
وی افزود: مقامات آمریکایی اذعان کردند در جنگ دیپلماسی عمومی، ایرانیها برنده شدند و سفارتخانههای ایران جنگ رسانهای و دیپلماسی عمومی را بردند.
عراقچی گفت: من همیشه میگفتم میدان، دیپلماسی و رسانه با هم کار میکنند، اما در این جنگ ضلع چهارمی هم به آن اضافه شد که آن «خیابان» بود و مردمی که به خیابانها در زیر بمباران آمدند. این چهار مورد یکدیگر را تکمیل کردند. همه در یک سنگر هستیم. این نظام مقدس و ایران عزیز، بر تن هر کدام ما لباس بهخصوص پوشانده و ماموریت جداگانهای داده است. به ما هم مسئولیت داده که از منافع در عرصههای دیپلماتیک دفاع کنیم و جنگ را در مسیر دیپلماسی پیش ببریم. هر جا لازم باشد بجنگیم، میجنگیم و هر جا لازم باشد مذاکره کنیم، مذاکره میکنیم؛ ماموریتی است که نظام به هر یک از ما داده و ماموریت ما در این مسیر است.
وی افزود: ما هماهنگ با مجموعه نظام و اهداف نظام هستیم. اگر لازم باشد و منافع نظام اقتضا کند، به همان قوتی که نیروهای مسلح در عرصه نظام حاضر میشوند، در عرضه دیپلماسی و مذاکره وارد میشویم. من فرقی بین اینها نمیبینم. آن همکار من که پشت میز مذاکره مینشیند، اگر نقش عوض شود با همان قوت پشت لانچر مینشیند و بالعکس. ما همه یک هدف داریم، در یک هدف حرکت میکنیم. نیروهای مسلح در هر شرایطی قهرمانان ما هستند، بعضیها باید جور چیزهای دیگر را بکشند. بعضیها خون میدهند، بعضیها نام میدهند و بعضیها آبرو میدهند، اما همه برای یک هدف هستند.
وزیر خارجه ایران در ادامه گفت: فکر میکنم در این ۴۰ روز جنگ و بعد از آن میتوان گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور است و پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکند و همدیگر را تکمیل میکنیم. شاید چند بار در روز بنده و فرماندهان نیروهای مسلح با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیرد، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم.
عراقچی گفت: هر جا هم که لازم باشد ما اقدامی انجام دهیم، انجام خواهیم داد و ابایی نداریم ماموریت خود را به درستی انجام دهیم، هر کسی هم هر حرفی میخواهد بزند.
وی در پایان سخنرانی خود گفت: خوشحال هستیم که دو نماد شهادت، تعهد، انگیزه و دیپلماسی را داریم که بهعنوان قهرمانان وزارت امور خارجه معرفی کنیم. انشالله خداوند توفیق دهد راه آنها را ادامه دهیم.
منبع: ایسنا