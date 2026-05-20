رئیس جمهور روسیه در دیدار با لی چیانگ مذاکرات با همتاى چينى خود را سازنده توصیف كرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمهوری روسیه، مذاکرات با رئیس جمهوری چین را سازنده توصیف و بر توسعه روابط دوجانبه بین پکن و مسکو تاکید کرد.
به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با لی چیانگ نخست وزیر چین گفت: مذاکرات با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بسیار سازنده بود. اهداف جدید و گستردهای برای توسعه همکاریها میان مسکو و پکن ترسیم شد.
وی افزود: محافظت از همکاری روسیه و چین در برابر تاثیرات خارجی و اجرای پروژههای مشترک، از اولویتهای مسکو و پکن است.
رئیس جمهوری روسیه ضمن دعوت از نخست وزیر چین برای سفر به مسکو، گفت: رشد تجارت روسیه و چین امسال از ۱۰ درصد فراتر میرود.
روز چهارشنبه و در حضور رهبران چین و روسیه، مقامات بلندپایه دو کشور اسناد همکاری جدید امضا کردند که بنا بر اعلام کرملین در مجموع به حدود ۴۰ سند همکاری در طول این سفر خواهد رسید.
رئیسجمهوری روسیه که به دعوت همتای چینی خود و چهار روز بعد از سفر دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا به پکن سفر کرده است، روز چهارشنبه دو دور مذاکرات در قالبهای محدود و گسترده (از نظر تعداد اعضای هیأتهای بلندپایه دو کشور) با شی جین پینگ انجام داد.
رئیسجمهوری روسیه شامگاه سهشنبه به وقت محلی در سفری دو روزه به دعوت همتای خود به پکن سفر کرد.
آخرین بار، پوتین رئیسجمهوری روسیه شهریور ۱۴۰۴ سفری پنج روزه به چین داشت، سفری که با حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین آغاز شد و در ادامه در پکن با مذاکرات دوجانبه و شرکت در رژه سالگرد پیروزی بر ژاپن نظامیگرا و پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت.
ملاقات روز چهارشنبه رهبران چین و روسیه آخرین دیدار آنها در سال ۲۰۲۶ میلادی نخواهد بود. بنا بر اعلام کرملین، دیدارهای آتی پوتین و شی در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای (۹ و ۱۰ شهریور۱۴۰۵) در بیشکک قرقیزستان، اجلاس سران گروه بریکس (اواخر آبان ۱۴۰۵) در دهلینو هند و نشست سران سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-پاسفیک در شنجن چین نیز برنامهریزی شده است.