رئیس جمهور روسیه در دیدار با لی چیانگ مذاکرات با همتاى چينى خود را سازنده توصیف كرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمهوری روسیه، مذاکرات با رئیس جمهوری چین را سازنده توصیف و بر توسعه روابط دوجانبه بین پکن و مسکو تاکید کرد.

به نقل از ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با لی چیانگ نخست وزیر چین گفت: مذاکرات با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بسیار سازنده بود. اهداف جدید و گسترده‌ای برای توسعه همکاری‌ها میان مسکو و پکن ترسیم شد.

وی افزود: محافظت از همکاری روسیه و چین در برابر تاثیرات خارجی و اجرای پروژه‌های مشترک، از اولویت‌های مسکو و پکن است.

رئیس جمهوری روسیه ضمن دعوت از نخست وزیر چین برای سفر به مسکو، گفت: رشد تجارت روسیه و چین امسال از ۱۰ درصد فراتر می‌رود.

روز چهارشنبه و در حضور رهبران چین و روسیه، مقامات بلندپایه دو کشور اسناد همکاری جدید امضا کردند که بنا بر اعلام کرملین در مجموع به حدود ۴۰ سند همکاری در طول این سفر خواهد رسید.

رئیس‌جمهوری روسیه که به دعوت همتای چینی خود و چهار روز بعد از سفر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به پکن سفر کرده است، روز چهارشنبه دو دور مذاکرات در قالب‌های محدود و گسترده (از نظر تعداد اعضای هیأت‌های بلندپایه دو کشور) با شی جین پینگ انجام داد.

رئیس‌جمهوری روسیه شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی در سفری دو روزه به دعوت همتای خود به پکن سفر کرد.

آخرین بار، پوتین رئیس‌جمهوری روسیه شهریور ۱۴۰۴ سفری پنج روزه به چین داشت، سفری که با حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تیانجین آغاز شد و در ادامه در پکن با مذاکرات دوجانبه و شرکت در رژه سالگرد پیروزی بر ژاپن نظامی‌گرا و پایان جنگ جهانی دوم ادامه یافت.

ملاقات روز چهارشنبه رهبران چین و روسیه آخرین دیدار آنها در سال ۲۰۲۶ میلادی نخواهد بود. بنا بر اعلام کرملین، دیدار‌های آتی پوتین و شی در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای (۹ و ۱۰ شهریور۱۴۰۵) در بیشکک قرقیزستان، اجلاس سران گروه بریکس (اواخر آبان ۱۴۰۵) در دهلی‌نو هند و نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک در شنجن چین نیز برنامه‌ریزی شده است.

برچسب ها: سفر پوتین به چین ، هیئت روس
خبرهای مرتبط
استعفاى یکی از چهره‌های بانفوذ در ساختار اطلاعاتی آمریکا
شی جین پینگ: غرب آسیا در حال گذر از مرحله‌ای حساس است
توافق مهم انرژی میان پوتین و شی جین‌پینگ در پکن
پاسخ پکن به ترامپ با فرش قرمز برای پوتین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
توقف فروش تسلیحات به تایوان در پی جنگ ایران
انتقاد لاوروف از سیاست سلطه‌گری آمریکا و پیشروی ناتو به سمت شرق
تحلیل بلومبرگ از خسارت‌های جنگ ایران/ سرنگونی ۲۴ پهپاد ریپر و خسارت یک میلیارد دلار
فلسطین از نامزدی کرسی نایب‌رئیسی سازمان ملل کناره‌گیری کرد
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا