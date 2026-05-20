باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی، مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح نارنجی و آلودگی هوا ناشی از نفوذ مجدد گرد و غبار از کشور‌های همسایه غربی و استان‌های غربی به استان، اظهار کرد: این سامانه از بعد از ظهر پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا جمعه یکم خردادماه در استان فعال خواهد بود.

او ادامه داد: گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا و وزش باد (گاهی شدید) از مخاطرات این سامانه است.

بیشتر بخوانید

سایه‌ سنگین غبار بر سرِ فارس؛ وقتی هوا برای نفس کشیدن سخت می‌شود

حسینی تصریح کرد: این سامانه همه مناطق استان به ویژه نیمه غربی، جنوبی، مناطق مرکزی و شیراز را فرا می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی فارس اضافه کرد: افزایش غلظت آلاینده‌ها و گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و تمام افراد و کاهش دید از اثرات مخاطره این پدیده جوی است.

او توصیه کرد: نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی رعایت و از ماسک، به ویژه برای گروه‌های حساس، استفاده شود.