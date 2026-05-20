وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه امید سبب تحرک در حوزه های مختلف می شود، گفت: مدیریت و اداره کشور نیاز مند تفکر انتقادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مجمع سراسری دبیران اتحادیه ها و دبیران کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه گیلان گفت : دانشجو و دانشگاه یکی از مولفه های قدرت کشور محسوب می شود.‌



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه همه ما باید حواسم به حضور پر شور مردم در میدان باشد و قدر دان این شکوه و حماسه مردمی باشیم ، افزود: این انسجام و وحدت ملی را باید همگان قدر دان باشیم.

وی تصریح کرد: همه ما باید برنامه ریزی و مدیریت با مشکلات و مسائل اجتماعی پسا جنگ داشته باشیم.

سیمایی با بیان اینکه بالاترین منافع ملی حفظ ایران است، اذعان داشت: لذا با وجود اختلاف نظرها همه در شرایط بحرانی و جنگی متحد هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: انجمن های علمی تکیه گاه دانشگاه و وزارت علوم است و با وجود این نیرو ها دانشگاه رسالت تاریخی اش را انجام می دهد.‌

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان فعال دغدغه های اجتماعی و فرهنگی کشور را دارند، تصریح کرد: امید به آینده و اجرای این تحول ها از شاخص ها ویژگی های شما دانشجویان است.

سیمایی افزود: همه ما برای آینده ایران نیاز به امید داریم امید سبب حرکت و ارتقاء علمی می شود، امید در حوزه زندگی و اجتماعی و علمی و ... یک عامل محرک است .

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به گذشته ایران و بحران ها آن زمان اشاره و تصریح کرد: قعطی، بیماری و بیکاری .. سبب فوت بسیاری از ایرانیان در گذشته شد،‌ اما اگر تاریخ را مطالعه کنید در همان دوران ها شاهد کارهای بزرگ و تصویب قانون های چون قانون مدنی و تجاری بودیم .

وی با تاکید بر اینکه ساخت کشور نیازمند تقویت عقلانیت در کشور است گفت : اداره کشور نیاز مند تفکر انتقادی است،‌ اگر بخواهیم دانشگاه ایران اسلامی بسازیم باید فضای مدارا ، انصاف و گفتگو عدالت را در دانشگاه مهیا کنیم .

نباید اجازه دهیم فضای مجازی سبب سردی محیط دانشگاه شود

وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این نشست گفت : دانشگاه فقط درس و فرا گیری علم و دانش نیست شبکه ای از گفتگو است ، انجمن های علمی ستون سر زندگی دانشگاه می باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود : نباید اجازه دهیم که فضای مجازی سبب سردی در محیط دانشگاه شود.‌

وی با تاکید بر اینکه انسجام و باهم بودن در دانشگاه ها حفظ شود، گفت : اتحادیه ها و انجمن های علمی دانشجویی یک نهاد میانجی بین جامعه و دولت است ، یک گروهی منسجم بین نگرانی و امید در جامعه است تا بتوانیم با وحدت و هم دلی ایران قوی را بسازیم .‌

شالچی با اشاره به اینکه در این شرایط دانشجو و دانشگاهیان باید از انزوا خارج شوند، تصریح کرد: باید دانشگاه به مسائل واقعی کشوز بپردازد.‌

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اذعان داشت : در روزها سخت انسان های بزرگ ساخته می شوند ، وظیفه همه ماست امید را در جامعه زنده نگهداریم.

هادی حق شناس ، استاندار گیلان در این نشست گفت : مهمترین موضوع حل معضلات شناخت مسائل است.

وی افزود: با شناسایی مسائل حل مشکلات سهل تر می شود،‌ در این راستا دانشجویان نقش ارزنده ای در دانشگاه و ارائه حل مشکلات در جامعه دارند.‌

در این نشست هر یک از نماینده های منتخب مجمع سراسری دبیران اتحادیه ها و دبیران کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انتقادات و پیشنهادات را در زمینه قوانین آموزشی و علمی را عنوان و خواستار رفع مشکلات و موانع در این حوزه شدند