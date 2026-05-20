وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه امید سبب تحرک در حوزه های مختلف می شود، گفت: مدیریت و اداره کشور نیاز مند تفکر انتقادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مجمع سراسری  دبیران اتحادیه ها و  دبیران کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  کشور در دانشگاه گیلان گفت :  دانشجو و دانشگاه یکی از مولفه های قدرت کشور محسوب می شود.‌


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه همه ما باید حواسم به حضور پر شور مردم در میدان باشد و قدر دان این شکوه  و حماسه مردمی باشیم ، افزود:  این انسجام و وحدت ملی را باید همگان قدر دان باشیم.

وی تصریح کرد: همه ما باید برنامه ریزی  و مدیریت با مشکلات و مسائل اجتماعی پسا جنگ داشته باشیم.

سیمایی با بیان اینکه بالاترین منافع ملی حفظ ایران است، اذعان داشت: لذا با وجود اختلاف نظرها همه در شرایط بحرانی و جنگی متحد هستند. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: انجمن های علمی تکیه گاه دانشگاه و وزارت علوم است و با وجود این نیرو ها دانشگاه رسالت تاریخی اش را انجام می دهد.‌

وی با تاکید بر اینکه دانشجویان فعال دغدغه های اجتماعی و فرهنگی کشور را دارند، تصریح کرد:  امید به آینده  و اجرای این تحول ها از شاخص ها ویژگی های شما دانشجویان است. 

سیمایی افزود: همه ما برای آینده ایران نیاز به امید داریم امید سبب حرکت  و ارتقاء علمی می شود، امید در  حوزه زندگی و اجتماعی و علمی و ... یک عامل محرک است .

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به گذشته ایران و بحران ها آن زمان اشاره و  تصریح کرد: قعطی، بیماری و بیکاری .. سبب فوت بسیاری از ایرانیان  در گذشته شد،‌ اما اگر تاریخ را مطالعه کنید در همان دوران ها شاهد کارهای بزرگ و تصویب قانون های چون قانون مدنی و تجاری بودیم .

وی با تاکید بر اینکه ساخت کشور  نیازمند تقویت عقلانیت در کشور است گفت :   اداره کشور نیاز مند  تفکر انتقادی است،‌ اگر بخواهیم  دانشگاه ایران اسلامی بسازیم باید  فضای مدارا ، انصاف و  گفتگو  عدالت  را در دانشگاه مهیا کنیم .

نباید اجازه دهیم فضای مجازی سبب سردی محیط دانشگاه شود 

وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این نشست گفت : دانشگاه فقط درس و  فرا گیری علم و دانش نیست شبکه ای از گفتگو است ،  انجمن های علمی ستون سر زندگی دانشگاه می باشند. 

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود :  نباید  اجازه دهیم که فضای مجازی سبب سردی در محیط  دانشگاه شود.‌

وی با تاکید بر اینکه انسجام و باهم بودن در دانشگاه ها حفظ شود، گفت : اتحادیه ها و انجمن های علمی دانشجویی یک نهاد میانجی بین جامعه و دولت است ،  یک گروهی منسجم بین نگرانی و امید در جامعه است تا بتوانیم  با وحدت و هم دلی ایران قوی را بسازیم .‌

شالچی با اشاره به اینکه در این شرایط  دانشجو و دانشگاهیان باید از انزوا خارج شوند، تصریح کرد: باید دانشگاه به مسائل واقعی کشوز بپردازد.‌

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اذعان داشت : در روزها سخت انسان های بزرگ ساخته می شوند ،  وظیفه همه ماست امید را در جامعه زنده نگهداریم. 

هادی حق شناس ، استاندار گیلان در این نشست گفت : مهمترین موضوع حل معضلات شناخت مسائل است. 

وی افزود: با شناسایی مسائل حل مشکلات سهل تر می شود،‌ در این راستا دانشجویان نقش ارزنده ای در دانشگاه و ارائه حل مشکلات در جامعه دارند.‌

در این نشست هر یک  از نماینده های منتخب مجمع سراسری  دبیران اتحادیه ها و  دبیران کل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی  انتقادات و پیشنهادات را در زمینه  قوانین آموزشی و علمی را عنوان و خواستار رفع مشکلات و موانع در این حوزه شدند

