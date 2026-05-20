مدیران باشگاه استقلال تهران در تلاش هستند تا بتوانند بودجه بیشتری را برای تیم خود تهیه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در ادامه برنامهریزیهای مدیریتی خود برای فصل پیشرو، در حال هماهنگی برای برگزاری یک جلسه ویژه و تعیینکننده با هلدینگ مالک این باشگاه است؛ جلسهای که محور اصلی آن بررسی وضعیت مالی آبیپوشان و درخواست افزایش بودجه برای تقویت تیم در نقلوانتقالات عنوان شده است.
بر اساس پیگیریها، مدیران باشگاه استقلال با توجه به نیازهای فنی تیم و برنامههای کادرفنی برای فصل آینده، معتقدند بودجه فعلی پاسخگوی جذب بازیکنان مدنظر و حفظ ساختار رقابتی تیم در لیگ برتر و رقابتهای آسیایی نیست. از همین رو، قرار است در این نشست، گزارشی جامع از وضعیت مالی، نیازهای نقلوانتقالاتی و هزینههای جاری باشگاه به نمایندگان هلدینگ ارائه شود.
در این جلسه همچنین موضوعاتی همچون وضعیت قرارداد بازیکنان کلیدی، برنامه جذب بازیکنان داخلی و خارجی، و همچنین بهبود زیرساختهای باشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدیران استقلال امیدوارند با موافقت هلدینگ، بخشی از محدودیتهای مالی باشگاه برطرف شده و شرایط برای بستن تیمی قدرتمند در فصل آینده فراهم شود.
این در حالی است که استقلال در فصل گذشته با چالشهایی در زمینه تأمین منابع مالی و برخی محدودیتها در بازار نقلوانتقالات مواجه بود و حالا مسئولان باشگاه به دنبال آن هستند تا با افزایش حمایت مالی مالک باشگاه، شرایط رقابتی بهتری نسبت به رقبا ایجاد کنند.
گفته میشود زمان دقیق این نشست هنوز نهایی نشده، اما طی روزهای آینده برگزار خواهد شد و میتواند نقش مهمی در مسیر نقلوانتقالاتی استقلال ایفا کند.