باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت دومین سالروز شهادت سید ابراهیم رئیسی رئیس فقید جمهوری اسلامی ایران، آمده است: شهید آیت الله رئیسی نمونه کامل «عالم عامل» و «مدیر متعهدی» بود که مدیریت را امانتی الهی و مسئولیت را پلی برای خدمت می‌دانست؛ او در اوج مسئولیت، ساده‌زیست، متواضع و در میان مردم نفس می‌کشید.

در این بیانیه با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، از جنگ ترکیبی تا فشار‌های اقتصادی و نظامی شتاب گرفته پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه امریکایی صهیونی، تصریح کرده است: امروز که دشمنان انقلاب با تمام توان در میدان نبرد نامتقارن و جنگ شناختی علیه ملت ایران صف‌آرایی کرده‌اند، بازخوانی سیره شهید رئیسی - که تصمیماتش را بر پایه تکلیف، عقلانیت، صداقت و توکل اتخاذ می‌کرد - یک ضرورت راهبردی به ویژه برای کارگزاران و مدیران کشور است.

در ادامه این بیانیه درباره «مردمی بودن» شهید رئیسی، «شیوه زیستن در خط مقدم» آمده است: او درد مردم را از دستان پینه‌بسته کارگران و نگاه نگران جوان جویای کار می‌خواند و هرگز در سنگر مسئولیت، پشت در‌های بسته محصور نشد.

این بیانیه با یادآوری این حقیقت که «راه شهید رئیسی از ایمان، اخلاص، عدالت‌خواهی، جوانگرایی، دیپلماسی فعال و تامین کننده منافع ملی و پیوند عمیق با ولایت عبور می‌کند»، از آحاد دستگاه‌ها و کارگزاران نظام و نیز جوانان انقلابی و آینده ساز کشور خواسته است: در هر سنگر و مسئولیتی، اخلاق را بر منفعت، تکلیف را بر مصلحت‌جویی و خدمت به خلق را بر آسایش شخصی ترجیح دهند.

این بیانیه، با تبریک و تسلیت سالروز شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، آیت الله سید محمد آل هاشم، حسین امیرعبداللهیان، مالک رحمتی، سرتیپ پاسدار سید مهدی موسوی و دیگر شهدای پرواز اردیبهشت، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، خانواده معظم شهیدان و آحاد مردم شهیدپرور ایران، حماسه حضور و احساس تکلیف و تبعیت پذیری ملت مبعوث شده، از امامت و رهبری انقلاب، برای حضور در خیابان و میدان در حمایت از نیرو‌های مسلح و مدافع وطن در شرایط خطیر تقابل با قدرت‌های شیطانی و تروریستی جهان، را سرمایه‌ای عظیم برای جهاد خالصانه و همه جانبه دولت و سایر قوای کشور در گره گشایی از مسائل و دغدغه‌های پیش روی ملی، توصیف کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: خادم الرضا شهید رئیسی، در سخت‌ترین شرایط با مجاهدت‌های صادقانه و بی‌منت در متن مردم، امید را در جان جامعه زنده نگه می‌داشت و در نگاهش پیشرفت نه یک شعار که مسیری روشن برای عزت ملی و شکوفه‌هایی استعداد‌های این سرزمین بود، او با برافراشته نگه داشتن پرچم مسئولیت پذیری، باور به راهبرد "ما می‌توانیم"، را سرمایه گران بهای کشور برای استمرار حرکت انقلاب و پیش برندگی توقف ناپذیر "ایران قوی" به سمت آرمان‌های تمدن ساز و ناکام سازی راهبرد‌ها و سیاست‌های اهریمنی و ضد ایرانی دشمنان علیه این سرزمین قرار داد.