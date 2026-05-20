سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالروز شهادت سید ابراهیم رئیسی، این روز را فرصتی برای بازخوانی یک مکتب متمایز خدمت با محوریت شهید رئیسی در قلب جنگ پیچیده کنونی، توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت دومین سالروز شهادت سید ابراهیم رئیسی رئیس فقید جمهوری اسلامی ایران، آمده است: شهید آیت الله رئیسی نمونه کامل «عالم عامل» و «مدیر متعهدی» بود که مدیریت را امانتی الهی و مسئولیت را پلی برای خدمت می‌دانست؛ او در اوج مسئولیت، ساده‌زیست، متواضع و در میان مردم نفس می‌کشید.

در این بیانیه با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، از جنگ ترکیبی تا فشار‌های اقتصادی و نظامی شتاب گرفته پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه امریکایی صهیونی، تصریح کرده است: امروز که دشمنان انقلاب با تمام توان در میدان نبرد نامتقارن و جنگ شناختی علیه ملت ایران صف‌آرایی کرده‌اند، بازخوانی سیره شهید رئیسی - که تصمیماتش را بر پایه تکلیف، عقلانیت، صداقت و توکل اتخاذ می‌کرد - یک ضرورت راهبردی به ویژه برای کارگزاران و مدیران کشور است.

در ادامه این بیانیه درباره «مردمی بودن» شهید رئیسی، «شیوه زیستن در خط مقدم» آمده است: او درد مردم را از دستان پینه‌بسته کارگران و نگاه نگران جوان جویای کار می‌خواند و هرگز در سنگر مسئولیت، پشت در‌های بسته محصور نشد.

این بیانیه با یادآوری این حقیقت که «راه شهید رئیسی از ایمان، اخلاص، عدالت‌خواهی، جوانگرایی، دیپلماسی فعال و تامین کننده منافع ملی و پیوند عمیق با ولایت عبور می‌کند»، از آحاد دستگاه‌ها و کارگزاران نظام و نیز جوانان انقلابی و آینده ساز کشور خواسته است: در هر سنگر و مسئولیتی، اخلاق را بر منفعت، تکلیف را بر مصلحت‌جویی و خدمت به خلق را بر آسایش شخصی ترجیح دهند.

این بیانیه، با تبریک و تسلیت سالروز شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، آیت الله سید محمد آل هاشم، حسین امیرعبداللهیان، مالک رحمتی، سرتیپ پاسدار سید مهدی موسوی و دیگر شهدای پرواز اردیبهشت، به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، خانواده معظم شهیدان و آحاد مردم شهیدپرور ایران، حماسه حضور و احساس تکلیف و تبعیت پذیری ملت مبعوث شده، از امامت و رهبری انقلاب، برای حضور در خیابان و میدان در حمایت از نیرو‌های مسلح و مدافع وطن در شرایط خطیر تقابل با قدرت‌های شیطانی و تروریستی جهان، را سرمایه‌ای عظیم برای جهاد خالصانه و همه جانبه دولت و سایر قوای کشور در گره گشایی از مسائل و دغدغه‌های پیش روی ملی، توصیف کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: خادم الرضا شهید رئیسی، در سخت‌ترین شرایط با مجاهدت‌های صادقانه و بی‌منت در متن مردم، امید را در جان جامعه زنده نگه می‌داشت و در نگاهش پیشرفت نه یک شعار که مسیری روشن برای عزت ملی و شکوفه‌هایی استعداد‌های این سرزمین بود، او با برافراشته نگه داشتن پرچم مسئولیت پذیری، باور به راهبرد "ما می‌توانیم"، را سرمایه گران بهای کشور برای استمرار حرکت انقلاب و پیش برندگی توقف ناپذیر "ایران قوی" به سمت آرمان‌های تمدن ساز و ناکام سازی راهبرد‌ها و سیاست‌های اهریمنی و ضد ایرانی دشمنان علیه این سرزمین قرار داد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام وقت بخیر به همه عزیزان به امام حسین قسم آقای رئیسی دل سوز به مردم و کشور بود خدا رحمت ش کنه .یاعلی
